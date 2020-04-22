MEB'den öğretmenlerin zorunlu hizmet kararı
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2020 yılı zorunlu hizmetlerini, resen yapmayacağını açıkladı
|22 Nisan 2020 18:13
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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin zorunlu yer değiştirme yükümlülüğünü 2020 yılında resen yapmayacağını duyurdu. Ancak isteyen öğretmenlerin, bu kapsamda isteğe bağlı olarak 2020 yılı yer değiştirme döneminde başvurabileceği belirtildi.
İŞTE MEB'İN RESMİ YAZISI
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