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MEB'den öğretmenlerin zorunlu hizmet kararı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2020 yılı zorunlu hizmetlerini, resen yapmayacağını açıkladı
 22 Nisan 2020 18:13
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MEB'den öğretmenlerin zorunlu hizmet kararı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin zorunlu yer değiştirme yükümlülüğünü 2020 yılında resen yapmayacağını duyurdu. Ancak isteyen öğretmenlerin, bu kapsamda isteğe bağlı olarak 2020 yılı yer değiştirme döneminde başvurabileceği belirtildi.

İŞTE MEB'İN RESMİ YAZISI
Memurlar.Net - Özel

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