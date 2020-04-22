Ukrayna Devlet Başkanı'nın hayali THY gibi hava yolu şirketi kurmak
|22 Nisan 2020 18:24
|Yazdır
Zelenskiy, Ukrayna 24 adlı kanalda yayınlanan mülakatta, Ukrayna'da yeni bir ulusal hava yolu şirketi kurmaya yönelik planlarını anlattı.
Ukrayna merkezli Antonov şirketinin büyük ve çok sayıda istihdam sağlayan bir şirket olduğuna işaret eden Zelenskiy, "Ancak son yıllarda burada tek bir uçak üretilmedi. Uçakların neden iç hatlarda kullanılmadığını anlamıyorum" diye konuştu.
Antonov tarafından üretilen uçakların daha fazla kullanılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Öncelikle devlete ait bir hava yolu şirketi kurmamız gerekiyor. Bu benim hayalim; Türk Hava Yolları (THY) seviyesinde modern bir hava yolu şirketi kurmak" dedi.
Ukrayna devletinin söz konusu proje için bütçe ayırmaya hazır olduğunu belirten Zelenskiy, "Ulusal hava yolu şirketini kurduktan sonra Antonov şirketimize sipariş verip çok sayıda istihdam yaratacağız" şeklinde konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İran'dan ABD Başkanı Trump'ın 'vur' emrine yanıt
22 Nisan 2020 18:33
|Almanya'da koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 100'e çıktı
22 Nisan 2020 18:04
|ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 45 bin 75'e yükseldi
22 Nisan 2020 17:05
|İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 18 bini geçti
22 Nisan 2020 16:58
|Trump, donanmaya İran savaş gemilerini vurma emri verdi
22 Nisan 2020 15:40
|Cüneyt Özdemir: Erdoğan nefreti bunların gözünü kör etmiş
22 Nisan 2020 15:14
|Kabe'de ramazan boyunca teravih cemaatsiz kılınacak
22 Nisan 2020 13:54
|Almanya koronavirüs aşısını insanlarda test edecek
22 Nisan 2020 13:30
|Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 560 bin 63'e yükseldi
22 Nisan 2020 10:58
|Le Monde: Türk SİHA'ları Libya'da güç dengesini Hafter aleyhine değiştiriyor
22 Nisan 2020 10:12