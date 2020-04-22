İran'dan ABD Başkanı Trump'ın 'vur' emrine yanıt
|22 Nisan 2020 18:33
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İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin diğer ülkeleri tehdit etmek yerine Orta Doğu'daki kendi askerlerini korona virüsten kurtarması gerektiğini ifade etti.
İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi'den ABD Başkanı Donald Trump'ın İran tarafından taciz edilmeleri halinde ABD donanmasına "vur emri" verdiğini belirtmesinin ardından açıklama geldi. General Şikarçi ABD'nin kendi askerlerini korona virüsten kurtarması gerektiğini ifade ederek, "ABD diğer ülkeleri tehdit etmek yerine Orta Doğu'daki kendi askerlerini korona virüsten kurtarsın. İran Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı gibi askerlerini bölgeden çıkartarak korona virüsten etkilenen kendi halkına yardıma göndersin" dedi. ABD'nin korona virüsten en çok etkilenen ülke olduğunu belirten Şikarçi, "ABD'li yetkililer önce kendi halkları ve kendileri için çözüm bulsunlar" ifadelerini kullandı.
Dünya korona virüs pandemisiyle mücadele ederken korona virüsün merkezi haline gelen ABD'de Başkan Donald Trump, Basra Körfezi'nde gerilimi artıracak bir açıklama yaparak, "ABD donanmasına, denizde bizim gemilerimizi taciz etmeleri halinde herhangi bir İran gambotu ya da gambotlarını imha etmesi ve vurması talimatı verdim" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Basra Körfezinde bulunan ABD Donanmasına bağlı Beşinci Filo tarafından 16 Nisan'da yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızlarına bağlı 11 sürat botunun bölgede müşterek görev icra eden 6 ABD gemisine tehlikeli bir şekilde yaklaşarak gemileri taciz ettiği bildirilmişti.
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