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Koronavirüsü yenen diyabet hastası: Herkeste farklı belirti veriyor

İzmirli Remzi Gökçen: Lütfen bu hastalığı hafife almayın. Herkeste başka bir semptomla belirti veriyor. En küçük şikayetiniz olduğunda hemen hastanelere başvurun
 22 Nisan 2020 18:41
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Koronavirüsü yenen diyabet hastası: Herkeste farklı belirti veriyor

İzmir'de, 23 gün boyunca hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören diyabet hastası 69 yaşındaki Remzi Gökçen, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bayraklı ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Gökçen, evinde rahatsızlanıp ateşi yükselince yakınları tarafından Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine götürüldü.

Kovid-19 testi "pozitif" çıkan Remzi Gökçen, diyabet rahatsızlığı da bulunduğu için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İlaç tedavisine başlanan Gökçen, 23 günlük tedavi sürecinin ardından iyileşti. Son testleri de negatif sonuç veren hasta taburcu edildi.

Remzi Gökçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastalığı nedeniyle çok zor günler geçirdiğini, ancak sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Hastalığı ilk başta önemsemediğini belirten Gökçen, "Öksürük yoktu, sadece şiddetli eklem ağrıları ve halsizlik vardı. Hastalığımı soğuk algınlığı zannettim ve doktora başvurmak istemedim. Ateşim yükselince yakınlarım hastaneye götürdü. Kovid-19 olduğumu öğrendiğimde şaşkınlık yaşadım. Diyabet tedavisi de gördüğüm için rahatsızlığım ağır seyretti." diye konuştu.

Tedavi sürecinde sağlık çalışanlarının fedakarlığını bir kez daha gördüğünü vurgulayan Remzi Gökçen, kendisine Çin'den getirilen ilacın uygulandığını dile getirdi.

Şu anda "yeniden doğmuş gibi" hissettiğini vurgulayan Gökçen, "Lütfen bu hastalığı hafife almayın. Herkeste başka bir semptomla belirti veriyor. En küçük şikayetiniz olduğunda hemen hastanelere başvurun." ifadelerini kullandı.

Remzi Gökçen, artık sağlığına daha fazla önem vereceğini de sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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