1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden yağış uyarısı

Ülke genelinde bu akşam havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
 22 Nisan 2020 19:18
Yazdır
Meteorolojiden yağış uyarısı

Ülke genelinde bu akşam havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Ankara, Kırıkkale, Tokat ve Ordu çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ağrı, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçmesi ön görülüyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Koca: % 2,3 ile en düşük ölüm oranına sahip ülkeyiz!
22 Nisan 2020 20:08		 21 yıl sonra hayatını kaybeden er, şehit sayıldı
22 Nisan 2020 19:15
Koronavirüsü yenen diyabet hastası: Herkeste farklı belirti veriyor
22 Nisan 2020 18:41		 Diyanetten ramazanı evde geçireceklere tavsiyeler
22 Nisan 2020 15:45
Alman Filozof Ghazli'den Türk hastanelerine övgü
22 Nisan 2020 15:34		 Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını tepsiye işledi
22 Nisan 2020 14:06
Dünya genelinde salgınında iyileşenlerin sayısı 700 bini geçti
22 Nisan 2020 12:26		 Kalp hastaları, doktorlarının onayıyla oruç tutabilir
22 Nisan 2020 12:13
Eşinden miras kalan 2 milyon 250 bin lirayı çocuk hastanesine bağışladı
22 Nisan 2020 12:05		 Çocuklar online bağlantıyla makam koltuğuna oturdu
22 Nisan 2020 11:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:49 - Veriler açıklandı: Vaka sayısı ilk kez bu kadar düştü19:45 - Koronavirüs hakkında 10 milyona yakın haber çıktı19:41 - Klimayı değil pencereyi açın; koronavirüs yayılabilir19:37 - İstanbul'un havası iyileşti, çöpü azaldı, su tüketimi arttı19:33 - Bilim Kurulu'ndan Ramazan ayına özel 11 maddelik rehber19:30 - Petrol ve altın birlikte yükseldi19:26 - Koronavirüs, hurma satışlarını olumsuz etkiledi19:22 - Fitch'ten 'benzeri görülmemiş küresel resesyon' uyarısı19:18 - Meteorolojiden yağış uyarısı19:15 - 21 yıl sonra hayatını kaybeden er, şehit sayıldı
19:11 - İBB'ye 3 kurumdan naklen 3 yeni atama19:07 - Prof. Ali Kemal Yıldız: Altun'un evinin fotoğraflanması soruşturması, hukuka uygun19:03 - Burdur'da kumar oynayan 14 kişiye 57 bin 575 lira ceza19:01 - Ekonomistler, MB'nin faiz kararına ne dedi?18:57 - Çavuşoğlu: Bu gece itibarıyla 15 bin vatandaş getirilmiş olacak18:53 - 'Sosyal mesafe' uyarısında bulunan 2 market çalışanını yaraladı18:50 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri18:41 - Koronavirüsü yenen diyabet hastası: Herkeste farklı belirti veriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Ağlayan Bakan, fırçalayan Vali
'Mayıs sonu itibariyle kadameli olarak normalleşeceğiz'
Öğretmenlerin 2020 yılı yer değiştirme takvimi yayımlandı
Dolar ve Altın yükselir mi, nereye kadar yükselir?
İstanbul'da mesai saatlerine Ramazan düzenlemesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, o paylaşım için özür diledi
İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu
Merkez Bankası faizde indirime gitti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iftar çadırları ve toplu yemeklerin yasaklanması 2
şarkı sözlerinin saçmalığı 2
zonguldak'ın büyükşehir olma isteği 2
petrolün eksi fiyata inmesi 4
istop 1
video oyunlara ve konsollara yüzde 50 vergi gelmesi 2
film replikleri 4
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 2
almanya'nın çin'e tazminat davası açması 1
bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet değil,şov yapmaktır 4
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam