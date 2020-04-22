1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs, hurma satışlarını olumsuz etkiledi

Kayseri'de koronavirüs salgını, ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan hurmada satışları olumsuz etkiledi. Esnaf Bekir Özer, "Bizim işlerimizde yüzde 70 azalma oldu. Şu an hurma satışımızın zirve yapması gerekiyordu" dedi.
 22 Nisan 2020 19:26
Yazdır
Koronavirüs, hurma satışlarını olumsuz etkiledi

Koronavirüs salgını, Ramazan ayına 2 gün kala hurma satışı yapan esnafın işlerini olumsuz etkiledi. Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi'nde hurma satışı yapan Bekir Özer, koronavirüs nedeniyle sektörlerinin etkilendiğini söyledi. Vatandaşların hurma alırken bir tedirginlik yaşamaması gerektiğini belirten Özer, "Koronavirüsün etkilendiği ilk sektör biz olduk. Bizim işlerimizde yüzde 70 azalma oldu. Şu an hurma satışımızın zirve yapması gerekiyordu. Vatandaşlarımızın alması için fiyatları tabandan tutuyoruz ki insanlar hurma yiyebilsin ve bağışıklığını güçlendirebilsin. İnsanların hurma alırken kafasında soru işareti oluyor. Birkaç müşterimiz 'Bu hurma ne zaman geldi' gibi sorular soruyor. Hurma 10'uncu ayda çıktığı için Ekim 2019'un mahsulüdür. Hurmalarda herhangi bir problem yok. İnsanların bu yönden kafalarının rahat olmasını tercih ediyoruz. Gelen müşterilerimize de bunu anlatıyoruz" diye konuştu.

'İNSANLARIMIZ HURMA TÜKETMELİ'

Vatandaşların hurma alabilmesi için fiyatları minimum seviyeye indirdiklerini kaydeden Özer, "Hurmalarımız 20 TL'den başlayarak 30 TL'ye kadar çıkıyor. İnsanlar talep etsin diye fiyatları minimum seviyeye indirdik; ama virüs bizim satışlarımızı etkiledi. İnsanların daha organik şeyleri tercih etmesini isteriz. Bir insan sadece et yiyerek ve ekmek yiyerek yaşayamaz. Bir insan sadece Medine hurması yiyerek bir ömür boyu yaşayabilir. İnsanlara tavsiyemiz hurmayı bol bol tüketmeleridir. Yurtdışından geliyor diye bir şüpheye kapılmasınlar" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fitch'ten 'benzeri görülmemiş küresel resesyon' uyarısı
22 Nisan 2020 19:22		 Merkez Bankası'ndan SWAP hamlesi
22 Nisan 2020 10:08
Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı
22 Nisan 2020 09:25		 Zordaki işletmelere destek devam edecek
22 Nisan 2020 07:46
Dolar ve Altın yükselir mi, nereye kadar yükselir?
22 Nisan 2020 00:31		 Bağışıklığı güçlendiriyor! Kilosu 100 TL'den satılıyor
21 Nisan 2020 20:24
TL ve döviz piyasaları ile EFT sistemi 24 Nisan'da açık olacak
21 Nisan 2020 19:23		 Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı: Ekonomide kontak kapatmamalıyız
21 Nisan 2020 15:00
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 15 milyar lira verdi
21 Nisan 2020 12:18		 'Ramazanda kırmızı ete zam yok'
21 Nisan 2020 11:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:49 - Veriler açıklandı: Vaka sayısı ilk kez bu kadar düştü19:45 - Koronavirüs hakkında 10 milyona yakın haber çıktı19:41 - Klimayı değil pencereyi açın; koronavirüs yayılabilir19:37 - İstanbul'un havası iyileşti, çöpü azaldı, su tüketimi arttı19:33 - Bilim Kurulu'ndan Ramazan ayına özel 11 maddelik rehber19:30 - Petrol ve altın birlikte yükseldi19:26 - Koronavirüs, hurma satışlarını olumsuz etkiledi19:22 - Fitch'ten 'benzeri görülmemiş küresel resesyon' uyarısı19:18 - Meteorolojiden yağış uyarısı19:15 - 21 yıl sonra hayatını kaybeden er, şehit sayıldı
19:11 - İBB'ye 3 kurumdan naklen 3 yeni atama19:07 - Prof. Ali Kemal Yıldız: Altun'un evinin fotoğraflanması soruşturması, hukuka uygun19:03 - Burdur'da kumar oynayan 14 kişiye 57 bin 575 lira ceza19:01 - Ekonomistler, MB'nin faiz kararına ne dedi?18:57 - Çavuşoğlu: Bu gece itibarıyla 15 bin vatandaş getirilmiş olacak18:53 - 'Sosyal mesafe' uyarısında bulunan 2 market çalışanını yaraladı18:50 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri18:41 - Koronavirüsü yenen diyabet hastası: Herkeste farklı belirti veriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Ağlayan Bakan, fırçalayan Vali
'Mayıs sonu itibariyle kadameli olarak normalleşeceğiz'
Öğretmenlerin 2020 yılı yer değiştirme takvimi yayımlandı
Dolar ve Altın yükselir mi, nereye kadar yükselir?
İstanbul'da mesai saatlerine Ramazan düzenlemesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, o paylaşım için özür diledi
İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu
Merkez Bankası faizde indirime gitti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet değil,şov yapmaktır 4
petrolün eksi fiyata inmesi 4
zihin yorgunluğu 1
korona virüs tedavisinde ten renginde değişiklik 1
2020 yazı 2
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 1
survivor 1
Trabzon'da atatürk posterinin ters asılması 1
4 gün sokağa çıkma yasağı 6
zonguldak'ın büyükşehir olma isteği 2
SON İLANLAR
Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yöetimi Geçici İşçi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 13 mühendis, avukat ve teknik personel alacak
Bursa Binted 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan 2 İşçi Alacak
Sivas Ekbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Çanakkale Karabiga Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda 6 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam