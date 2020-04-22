Petrol ve altın birlikte yükseldi
|22 Nisan 2020 19:30
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Vadeli fiyatı 16 doların da altına inerek son 20 yılın en düşük düzeyini gören uluslararası petrol piyasalarının temel ölçütü Brent hampetrol 20 doları aştı.
Özellikle petrol piyasalarından kaçan yatırımcıların dolara yönelmesiyle düşen altın fiyatları da, petrole gelen alımların etkisiyle yeniden 1,700 doları aştı.
ABD Batı Teksas hafif hampetrolünün Haziran teslimi fyatları yazde 22.56 artışla varil başına 14.18 dolara, aynı vadeli Brent hampetrolün fiyatı da yüzde 9.11 artışla 21.10 dolara çıktı.
Spot piyasalarda ise, Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 8.72 artışla 21.20 dolara, ABD Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 12.40 artışla 14.87 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.79 artışla 15.02 dolar,
- altın, yüzde 1.34 artışla 1,707.82 dolar,
- bakır, yüzde 2.85 düşüşle 5,026.00 dolar,
- platin, yüzde 0.27 artışla 751.06 dolar,
- paladyum yüzde 1.75 artışla 1,967.42 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 385 liraya, çeyrek altın 632 liraya, Cumhuriyet altını da 2,526 liraya yükseldi.
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