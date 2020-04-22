1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'un havası iyileşti, çöpü azaldı, su tüketimi arttı

İstanbul'un nüfusunun her geçen gün artmasına karşın, geçen yıl evsel atık miktarında düşüş yaşandı. 2018 yılında İstanbul'un evsel atık miktarı 18 bin 844 ton iken, 2019'da 16 bin 656 tona geriledi.
 22 Nisan 2020 19:37
Yazdır
İstanbul'un havası iyileşti, çöpü azaldı, su tüketimi arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) İstatistik Ofisi, İstanbul ile ilgili bazı istatistiki bilgileri yayınladı. Ofisin verilerine göre hava kalitesinde yüzde 28,6 iyileşme meydana geldi. 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında ortalama Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) 55 iken, 1-12 Nisan 2020 tarihleri arasında 39'a düştü. Mart ve Nisan'da en yüksek hava kirliliği Kartal, Ümraniye ve Kadıköy istasyonlarında ölçüldü. En düşük hava kirliliği ise Kandilli, Sarıyer ve Büyükada istasyonlarında kaydedildi.

SU TÜKETİMİ ARTTI

İstanbul'da kullanıma sunulan temiz su miktarı 2009'dan bugüne yüzde 32 oranında arttı. Kişi başı su tüketim miktarı yıllık 56 metreküpten 68,4 metreküpe yükseldi.

ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

İstanbul'da bir yılda üretilen evsel atık miktarı azaldı. İstanbul'da her gün oluşan evsel atık miktar 2018'de 18 bin 844 ton iken, 2019'da 16 bin 656 tona geriledi. 2020 yılının ilk çeyreğinde en fazla evsel atık Küçükçekmece ilçesinden toplandı. Küçükçekmece'yi Bağcılar, Pendik ve Ümraniye ilçeleri takip etti. 2019'da en fazla evsel atık, en kalabalık ilçe olan Esenyurt'tan toplandı. Esenyurt'u Küçükçekmece ve Bağcılar takip etti. Kişi başına düşen evsel atık miktarı açısından Adalar, Şile, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Fatih ilk sıralarda yer aldı.

ÇÖP TOPLAMA SEFER SAYISI EN FAZLA FATİH'TE

Çöp toplama sefer sayılarına bakıldığında ise Fatih, Kadıköy, Küçükçekmece ve Şişli en fazla sefer yapılan ilçeler oldu. Sefer sayıları ilçelerin nüfusuna oranlandığında ise Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli ilçeleri öne çıktı.

EN FAZLA HAFRİYAT 2017'DE

İstanbul'da, son 10 yılda, en yüksek hafriyat 2017 yılında gerçekleşirken, 2019 yılında, 2017'ye göre yüzde 63 oranında azalma oldu. 2017 yılında, 83 milyon 420 bin 185 ton hafriyat çıkarken, 2019 yılında ise 30 milyon 762 bin 781 ton oldu. 2019 yılında 5 bin 929 gemiden 187 bin metreküp atık toplandı. Son 10 yılda, en fazla gemi atığı 2015 yılında toplandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İBB'ye 3 kurumdan naklen 3 yeni atama
22 Nisan 2020 19:11		 Şimdi de çekirge istilası... O ilçede kırsal bölgeleri istila ettiler
22 Nisan 2020 18:17
Polisin pazar denetiminde ilginç anlar
22 Nisan 2020 17:59		 Karabük'te koronavirüsten ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
22 Nisan 2020 17:35
Tokat'a nisanda kar yağdı
22 Nisan 2020 16:27		 Osmaniye'deki koronavirüs vaka durumu açıklandı
22 Nisan 2020 15:03
Karantina odası şaşkınlığı: 5 yıldızlı otel gibi burası
22 Nisan 2020 13:46		 İstanbul'da toplu taşımaya sokağa çıkma yasağı düzenlemesi
22 Nisan 2020 13:21
Bartın'da Koronavirüsten ölen sayısı 4'e yükseldi
22 Nisan 2020 13:07		 Pamukkale haziranda misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor
21 Nisan 2020 21:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:08 - Bakan Koca: % 2,3 ile en düşük ölüm oranına sahip ülkeyiz!19:49 - Veriler açıklandı: Vaka sayısı ilk kez bu kadar düştü19:45 - Koronavirüs hakkında 10 milyona yakın haber çıktı19:41 - Klimayı değil pencereyi açın; koronavirüs yayılabilir19:37 - İstanbul'un havası iyileşti, çöpü azaldı, su tüketimi arttı19:33 - Bilim Kurulu'ndan Ramazan ayına özel 11 maddelik rehber19:30 - Petrol ve altın birlikte yükseldi19:26 - Koronavirüs, hurma satışlarını olumsuz etkiledi19:22 - Fitch'ten 'benzeri görülmemiş küresel resesyon' uyarısı19:18 - Meteorolojiden yağış uyarısı
19:15 - 21 yıl sonra hayatını kaybeden er, şehit sayıldı19:11 - İBB'ye 3 kurumdan naklen 3 yeni atama19:07 - Prof. Ali Kemal Yıldız: Altun'un evinin fotoğraflanması soruşturması, hukuka uygun19:03 - Burdur'da kumar oynayan 14 kişiye 57 bin 575 lira ceza19:01 - Ekonomistler, MB'nin faiz kararına ne dedi?18:57 - Çavuşoğlu: Bu gece itibarıyla 15 bin vatandaş getirilmiş olacak18:53 - 'Sosyal mesafe' uyarısında bulunan 2 market çalışanını yaraladı18:50 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Ağlayan Bakan, fırçalayan Vali
'Mayıs sonu itibariyle kadameli olarak normalleşeceğiz'
Öğretmenlerin 2020 yılı yer değiştirme takvimi yayımlandı
Dolar ve Altın yükselir mi, nereye kadar yükselir?
İstanbul'da mesai saatlerine Ramazan düzenlemesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, o paylaşım için özür diledi
İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu
Merkez Bankası faizde indirime gitti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fırın kuyruğunda çıkan kavga 1
21.04.2020 Van'da askeri aracın devrilmesi 1
2020 yazı 2
iktidara geldiğimizde doğru düzgün ambulans yoktu 2
unutmak 1
Mayis sonunda normale dönmemiz 1
bekçilerin kendilerine bekçi denmesini istememeleri 9
football manager 2019 1
ev yapımı 1
corona virüs zamanında kilo alınması 2
SON İLANLAR
Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yöetimi Geçici İşçi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 13 mühendis, avukat ve teknik personel alacak
Bursa Binted 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan 2 İşçi Alacak
Sivas Ekbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Çanakkale Karabiga Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda 6 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam