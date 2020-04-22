1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Klimayı değil pencereyi açın; koronavirüs yayılabilir

Yaz aylarının gelmesiyle klima kullanımının artacağına dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, ortamdaki havayı alıp tekrar verdiği için klimanın koronavirüsü yayma riski olduğunu söyleyerek, sık sık pencere açılmasını önerdi.
 22 Nisan 2020 19:41
Yazdır
Klimayı değil pencereyi açın; koronavirüs yayılabilir

Kaliforniya Üniversitesi Davis Kampüsü ve Oregon Üniversitesi'ndeki bilim insanları, Kovid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsü ile ilgili araştırmaları inceleyerek yayınladıkları klimanın koronavirüsü yayabileceğini pencere açmanın ise bu yayılımı durduracağını ifade etti. Akademisyenler, gün ışığının da kapalı alanlardaki mikropları öldürmekte faydalı olabileceğini de dile getirdi.

"VİRÜSLE MÜCADELEDE TEMİZ HAVA ŞART"

Yayımlanan makaleye ilişkin değerlendirme yapan Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, ev ve çalışma ortamlarının havalandırılmasının önemine vurgu yaparak klima kullanmayı tavsiye etmediğini söyledi.

Bunun yerine sık sık pencere açılmasını öneren Prof. Dr. Kayhan, "Yaz yaklaştı, virüs, bakteri gibi mikroorganizmalarla mücadele için temiz hava solumak çok önemli. Bunun için çalışma ve ev ortamlarının temiz hava almasına dikkat etmeliyiz. Sıcak havalarla birlikte klima kullanımı artacaktır. Klima kullanılan ortamlarda dışarıdan gelen havayla teması kesmek için pencere ve kapılar kapatılıyor. Koronavirüs salgını varken ortamdaki havayı tekrar dışarıya veren klima sistemini kesinlikle önermiyorum" dedi.

"KORONAVİRÜSÜ YAYABİLİR"

Klimalardaki filtrelerin küçük partikülleri tutacak özelliğe sahip olmadığını aktaran Prof. Dr. Kayhan, "Buna yönelik daha önce yapılan çalışmalar ve bildirilmiş vakalar var. Örneğin, aynı restoranda yemek yemiş kişilerde hasta bir kişinin bu virüsü diğerlerine yaydığı tespit edilmiş. Havalandırma sistemi ortamdaki havayı alıp tekrar ortama verdiği için virüslerin yayılmasına yol açmış" diye konuştu.

KORUYUCU MASKELERİ ÇIKARMAYIN

Ev veya çalışma ortamında hasta birisi varsa klimanın aynı havayı o ortama vermesinin virüsü yayma riski olduğunu belirten Prof. Dr. Servet Kayhan, "Dışarıdan alınan havayı filtre edip ortama üfleyen sistemlerde bulaştırma riski daha azdır. Fakat havada sirkülasyon söz konusu olacağı için hasta kişilerin bu ortamlarda koruyucu maske kullanması ve hiçbir şekilde çıkartılmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

EVİ SIK SIK HAVALANDIRIN

Prof. Dr. Kayhan, pencere açıp dışarıdaki temiz havayı içeriye almanın önemli olduğunu söyleyerek, "Özellikle ev ortamlarının sık sık havalandırılmasını öneriyorum. Çalışma ortamlarında da klima kullanılıyorsa virüs bir süre havada kalabiliyor, hasta kişi o ortamda bulunmuşsa maskesiz durulmaması gerekiyor" dedi.

GÜNEŞ IŞIĞI VİRÜSÜN SAĞ KALIMINI KISALTIYOR

Koronavirüsle ilgili yapılan çalışmalarda güneş ışığı ve nem oranının virüsün sağ kalımını etkilediğinin görüldüğünü aktaran Prof. Dr. Kayhan, "Ortam ne kadar fazla güneş alırsa ve nem oranı da yüzde 40'ın üzerinde yüzde 80'in de altında tutulursa virüsün sağ kalım süresinin daha az olduğu tespit edilmiş. Odaların mutlaka güneş görmesi gerekiyor. Pencerelerin açılıp dış ortamdan hava alabilmesi ve nem oranının ideal bir düzeyde tutulması lazım" şeklinde konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İyileşme süresi 1 ayı aşabilir
22 Nisan 2020 07:46		 Prof. Ateş Kara: 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
21 Nisan 2020 23:19
'Koronavirüsün laboratuvar çıkışlı olduğuna dair kanıt yok'
21 Nisan 2020 22:23		 'Salgın şartlarında bile aşılar ihmal edilmemeli' uyarısı
21 Nisan 2020 22:04
4 bilim insanı, yoğun bakımda virüsü süzen bir cihaz geliştirdi
21 Nisan 2020 15:59		 'Koronavirüs vücudumuzu ele geçiriyor'
21 Nisan 2020 09:35
Dr. Akkoyunlu, korona günlüğünü paylaştı
21 Nisan 2020 00:04		 'İmmün plazma uygulanan hastaların durumu iyiye gidiyor'
20 Nisan 2020 23:51
'Ani koku kaybı koronavirüs belirtisi olabilir'
20 Nisan 2020 21:48		 Koronavirüse karşı kalabalık ailelere uyarılar
20 Nisan 2020 21:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:08 - Bakan Koca: % 2,3 ile en düşük ölüm oranına sahip ülkeyiz!19:49 - Veriler açıklandı: Vaka sayısı ilk kez bu kadar düştü19:45 - Koronavirüs hakkında 10 milyona yakın haber çıktı19:41 - Klimayı değil pencereyi açın; koronavirüs yayılabilir19:37 - İstanbul'un havası iyileşti, çöpü azaldı, su tüketimi arttı19:33 - Bilim Kurulu'ndan Ramazan ayına özel 11 maddelik rehber19:30 - Petrol ve altın birlikte yükseldi19:26 - Koronavirüs, hurma satışlarını olumsuz etkiledi19:22 - Fitch'ten 'benzeri görülmemiş küresel resesyon' uyarısı19:18 - Meteorolojiden yağış uyarısı
19:15 - 21 yıl sonra hayatını kaybeden er, şehit sayıldı19:11 - İBB'ye 3 kurumdan naklen 3 yeni atama19:07 - Prof. Ali Kemal Yıldız: Altun'un evinin fotoğraflanması soruşturması, hukuka uygun19:03 - Burdur'da kumar oynayan 14 kişiye 57 bin 575 lira ceza19:01 - Ekonomistler, MB'nin faiz kararına ne dedi?18:57 - Çavuşoğlu: Bu gece itibarıyla 15 bin vatandaş getirilmiş olacak18:53 - 'Sosyal mesafe' uyarısında bulunan 2 market çalışanını yaraladı18:50 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Ağlayan Bakan, fırçalayan Vali
'Mayıs sonu itibariyle kadameli olarak normalleşeceğiz'
Öğretmenlerin 2020 yılı yer değiştirme takvimi yayımlandı
Dolar ve Altın yükselir mi, nereye kadar yükselir?
İstanbul'da mesai saatlerine Ramazan düzenlemesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, o paylaşım için özür diledi
İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu
Merkez Bankası faizde indirime gitti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 2
soğuk su 2
bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet değil,şov yapmaktır 4
fırın kuyruğunda çıkan kavga 1
ev yapımı 1
corona virüs vaka sayısı 2
21.04.2020 Van'da askeri aracın devrilmesi 1
beşiktaş'ın karius'un sözleşmesini feshetmesi 1
marmaris 1
cep 1
SON İLANLAR
Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yöetimi Geçici İşçi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 13 mühendis, avukat ve teknik personel alacak
Bursa Binted 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan 2 İşçi Alacak
Sivas Ekbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Çanakkale Karabiga Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda 6 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam