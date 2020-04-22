Bakan Koca: % 2,3 ile en düşük ölüm oranına sahip ülkeyiz!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı. İşte açıklamalardan satır başları:

- "Salgınla mücadelede bilgiyi örtmek, salgının kendisi gibi tehlikeli bir eylemdir. Güven yoksa böylesine büyük bir salgının üstesinden gelinemez"

- "Mücadelemizde her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor"

- Son 24 saatte 3083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 117 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 98 bin 674, can kaybı 2376 oldu.

- Son 24 saatte 1559 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 16 bin 477 oldu.

- "Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, tedbirleri uygularsak yeni hasta sayımız azalıyor. Kesin olan budur."

- "Halen yüzde 30 dolulukla bu hizmeti sürdürüyoruz. Bu, tedavide ne kadar başarılı bir sonuç elde ettiğimizi göstermesi için son derece önemli"

- "Pandemiye rağmen şu anda bile gerek servis, gerek yoğun bakım odalarımız pandemiden önceki kadar bile dolu değil"

- "Türkiye'de her üç yataktan biri doludur. Avrupa'da bütün yatakların dolu olduğu düşünüldüğünde aradaki fark görülecektir"

- "Türkiye'de vakaların, pnömoni yani zatürre olma oranı her geçen gün azaldı."

- "(Kovid-19) Türkiye, yüzde 2,3 ile en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden. Bu, hastalığa etkili bir tedavi uyguladığımızı kanıtlamaktadır"

- "(Kovid-19 kaynaklı vefatlar) Dünyada giderek artan ama Türkiye'de stabilleşen bir tabloyu çok net görüyoruz."

- "(Kovid-19) Erken tanı ve etkili tedavi yöntemi sayesinde yoğun bakım ve entübe hasta sayımız her geçen gün düşüyor "