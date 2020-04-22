Plazma tedavisi ilk onda denendi! Hasta iyileşiyor
|22 Nisan 2020 20:18
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30 Mart'ta rahatsızlanan çiftçi Abidin Aybar, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Abidin Aybar, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakımda tedaviye alındı. Tedavisi devam eden Aybar'a, Türkiye'de ilk kez 5 Nisan'da, plazma nakli uygulandı. 15 Nisan'da sağlığında iyileşme görülen Aybar, bağlı olduğu entübasyondan (solunum cihazı) ayrıldı. Abidin Aybar, plazma nakliyle vücudunda iyileşme görülmesiyle önümüzdeki birkaç gün içerisinde yoğun bakımdan çıkarılarak servise alınacak.
Rektör Kızılay: hastamızın durumu iyiye doğru gidiyor
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye'de ilk olarak Abidin Aybar'a plazma nakli yapıldığını söyledi. Plazma naklinin ardından hastanın iyileşmeye başladığını belirten Kızılay, şöyle konuştu:
"Yoğun bakımda uzun süredir ağır tablodaki hastamıza plazma tedavisini verdik. Yine iyileşmiş bir hastadan aldığımız plazmayı ilk olarak uyguladık. Hastamızın seyrinde 72 saat sonraki tablosunda kısmi iyileşmeler gördük. Sonra bu iyileşmeler devam etti. 10'uncu günde hastamızı makineden entübasyondan kurtardık, ayırdık. Hastamız şimdi durumu yine iyiye doğru gidiyor. Yoğun bakımda takip ediyoruz. Çünkü uzun süre makineye bağlı kaldığı için yoğun bakımda takip etmeyi daha uygun buluyoruz. Durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Yakın zamanda da servise almayı bekliyoruz, ümit ediyoruz."
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