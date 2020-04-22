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Sağlık Bakanı, 'veriler gizleniyor' haberine tepki gösterdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'deki ölüm sayıları gizleniyor diyemn The New York Times'taki habere tepki gösterdi. Koca "Destan yazdık, gurur duyalım" dedi.
 22 Nisan 2020 20:32
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Sağlık Bakanı, 'veriler gizleniyor' haberine tepki gösterdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir muhabirin "The New York Times'ta çıkan "Veriler gizleniyor" iddası hakkında n düşünüyorasunuz sorusuna" cevap verdi. İşte Koca'nın açıklaması

Söz konusu haber Türkiye karşılıtlığı üzerine kurgulanmıştır. Biz şeffaf bir şekilde bütün bilgilenmeleri DSÖ'ye, DSÖ'nün istediği şekliyle verdik. DSÖ'nün iki kodundan bahsedilir. Bu iki kod iki hafta öncesine kadar yoktu. Beşinci ayına giriyoruz. Dünya iki hafta öncesine kadar bu iki kodla bildirim yapmıyordu. Dünya doğrulanmış korona koduyla bilgilendirme yapırdu. İki hafta önce niye değişiklik oldu. PCR testi yapamayan ülkeler oldu. Bu bildirimin nasıl yapılacağı sorusu akla gedli. Bu yüzedn PCR için bildiremeyen ülkeler için 2. bir kod oluşturdu. Dolaysıyla bu anlamda hiçbir sorun yok.

Diğer taraftan, İstanbul özelinde ise Hıfzıhha Kurulu bir karar almıştı. Bundan böyle il dışına ölümler il dışına sevk edilmeyecekti. Daha önce vefat edenler, kendi memlektelerinde bu defni yaparken, bu tarihten sonra bu defne izne verilmedi. Bu nedenle bazı mezarlıklarda kalabalıklar olmuş olabilir.

Toplamda, Türkiye'deki ölüm rakamlarına bakılmalı.. 2019'da 1 Ocak ila 1 Nisan arasında toplam ölüm sayısı 152 bin 289'dur. Son beş yıl içinde yıllık ölümde artış oranı ise %2,88 oranındadır. 2020'de bu artış oranına göre beklenen ölüm sayısı 156 bin 688'tür. 1 Ocak ila 1 Nisan arasını söylüyorum.
Peki 2020 yılında gerçekleşen ölüm 153.766'dır Nerde artış...

Lütfen bu bölüm belgesini düzenleyen, bulaşıcı, korona, mevsimsel girip... Tanıyı koyan kişi o kurumda çalışan hekim. Bakanlık o tanıyı koymuyor. O tanıyı koyanlar hekim.
Bakın 100 bin yakın vakamız var ama ölüm sayılarını görüyorsunuz. Avrupa bizim iki katımıza kadar yatağa sahip ama yer bulamıyor. Huzurevindeki ve palyatifteki hastalarını hastaneye dahi almıyor. Yatak doluluk oranımız yüzde 30.
Yatak doluluk bu kadar düşük bulan bir :Türkiye'de nölüm oranlarının nasıl yüksek bekliyosunuz.

Destan yazdık, gurur duyalım
Memurlar.Net
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