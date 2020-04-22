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'Yeni sağlık personeli alımı gündemde yok'

Sağlık akanı Fahrettin Koca, yeni sağlık personeli alımı olmayacağının mesajını verdi. Bakan Koca "Şuan herhangi bir sorunumuz yok" dedi.
 22 Nisan 2020 20:36
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'Yeni sağlık personeli alımı gündemde yok'

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Sağlık akanı Fahrettin Koca "Yeni sağlı personeli olacak mı?" şeklindeki soruya şu şekilde yanıt verdi:

"37 bin kişiye yakın bir alım söz konusu oldu. Bu sonuçlandı. Yakında başlamış olacaklar. Şuan herhangi bir sorunumuz yok. Başakşehir Hastanesi açıldığında orada 3.750 kişi başlamış olacak, hekimler hariç. Hekimler 480 kişi olacak. Dolaysıyla şuan ihtiyacımızı görüyoruz" dedi.
Memurlar.Net
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