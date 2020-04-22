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İhraç edilmesine rağmen askeri kimlik taşıyınca gözaltına alındı

Malatya'da, TSK'den ihraç olmasına rağmen askeri kimlik kullanan şüpheli gözaltına alındı.
 22 Nisan 2020 20:52
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İhraç edilmesine rağmen askeri kimlik taşıyınca gözaltına alındı

Malatya'da, TSK'den ihraç olmasına rağmen askeri kimlik kullanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği bir kişinin üzerinde arama yaptı.

Aramada şüphelinin TSK'den ihraç olmasına rağmen askeri personel kimliği taşıdığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Beydağı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
Anadolu Ajansı
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