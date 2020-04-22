Öğretmenler ihtiyacı olan 500 aileye un sırtlarında dağıttı
|22 Nisan 2020 21:01
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Kayseri'de Vefa Destek Grubuna üye olan öğretmenlerin ve öğrencilerin topladıkları paralarla temin edilen unlar, Talas ilçesinde ihtiyacı olan toplam 500 aileye dağıtıldı.
Talas Halide Nusret Zorlutuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen dağıtıma İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve Vefa Destek Grubunda bulunan öğretmenler katıldı. Öğretmenler tır ile gelen 50'şer kiloluk toplam 500 torba unu ailelere ulaştırmak üzere dağıtıma çıktı.
İl Mili Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "İnsanların en hayırlısı insanlara hayırlı olandır. Biz bu düstur ile yetiştik. Bugün Kayserimizin öğretmenlerinin ve öğrencilerinin topladıkları paralarla, Kayseri'de ihtiyaç sahibi olan ailelere temin ettiğimi unların dağıtımı için bir aradayız. Tabi çok özel günler, bir bayram öncesi ve yarın inşallah çocuklarımızla mutlu olacağız. Bir sonraki gün de bizim Ramazanımız. 50'şer kiloluk un çuvallarını daha önce belirlediğimiz ihtiyaç sahiplerine bugün ulaştıracağız. Vefa gruplarında bizim vefakar öğretmenlerimiz var. Bu arkadaşlarımız okullarımızın ve çocuklarımızın yardımları ile alınan unları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklar. Bundan sonra da elimizden geldiği kadar devam edeceğiz milli eğitim ailesi ve camiası olarak. Tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Bu günleri hep beraber atlatacağız umudu ile çalışmaya devam edeceğiz"
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