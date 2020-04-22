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Prof. Dr.Kadıoğlu: Koronavirüs iklim değişikliğini durduramaz

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, koronavirüsün iklim değişikliğinin daha da kötüye gitmesini engelleyeceğini söyleyerek, 'Fakat Koronavirüs iklim değişikliğini durduramaz' dedi.
 22 Nisan 2020 21:06
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Prof. Dr.Kadıoğlu: Koronavirüs iklim değişikliğini durduramaz

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, koronavirüsün iklim değişikliğinin daha da kötüye gitmesini engelleyeceğini söyleyerek, Fakat Koronavirüs iklim değişikliğini durduramaz dedi.

Koronavirüsün tek başına hava kirliliğinin azalmasına büyük katkı sağladığını söyleyen Prof. Dr. Kadıoğlu, Özellikle İstanbul'da sabah ve akşam trafiğinde binlerce özel araç emisyona neden oluyordu. Duran trafikte çıkan egzoz gazlarındaki emisyonlar hava kirliliğine ve solunum yolu hastalıklarına neden oluyordu. Koronavirüs solunum yolunu, akciğeri etkileyen bir hastalık ama bir yandan da hava kirliliğini düşürerek solunum yolu hastalıklarını ve fosil yakıtların iklime olan etkisini azaltmış oldu diye konuştu.

ATMOSFERE GİDEN SERA GAZININ ETKİSİ 200 YIL SÜRER

Koronavirüsün iklim değişikliğini durdurmasının zor olduğunu belirten Prof. Dr. Kadıoğlu, ABD'nin 100 yıl önce saldığı sera gazları hala atmosferde duruyor. Şu anda bütün dünyada sera gazı kullanımı bir anda sıfırlasak bile mevcut bulunanların etkisi 100-200 yıl devam edecektir ifadelerini kullandı.

1,5 DERECELİK SINIRA ULAŞMADA YARDIM EDER

Koronavirüs iklim değişikliğinin daha da kötüleşmesini engelleyeceğini söyleyen Prof. Dr. Kadıoğlu, Paris Anlaşması'nda konulan 1,5 derecelik sınıra ulaşmada bize yardım edecektir. Ama iklim değişikliğini durduramayacaktır. Kuraklığa da bir etkisi olacağını sanmıyorum. Evde kaldığımız için ve sık el yıkadığımız için su tüketimi artacaktır bu kuraklığı olumsuz etkiler. Ama sera gazlarını azaltmış olması hava kalitesinin düzelmesinde etkili oldu dedi.

İÇ ORTAMIN HAVA KALİTESİNE DİKKAT EDİN

Dışarıda hava temizse ev, oda ve ofisleri havalandırmak çok önemli olduğunu aktaran Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, İçerideki hava kalitesi kötüleştiği zaman hava temizleme cihazı kullanmalıyız. Türkiye'de iç ortam hava kirliliğine dikkat etmiyoruz diye konuştu.

KLİMA FİLTRESİNE BAKILMAZSA ZARAR VAR

Ev ve arabada kullanılan klimanın filtrelerine bakılmadığı zaman zarar verdiğini söyleyen Prof. Dr. Kadıoğlu, Klimalar, bazı akciğer hastalıklarına neden olabiliyor. Klima kullanacaksanız her yıl özellikle bu aylarda mutlaka filtrelerinin temizlenmesi gerekiyor, klimanın bakımı çok önemli. Filtreyi zamanında değiştirmezseniz yarar yerine zarar verir uyarısında bulundu.

DHA
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