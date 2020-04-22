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KBRN timlerinin sınır hattında 'koronavirüs' nöbeti

Harekat bölgelerinden gelen TSK unsurlarının sağlık durumları tek tek kontrol ediliyor, araçlara sınırın sıfır noktasında KBRN timleri tarafından dezenfeksiyon uygulanıyor.
 22 Nisan 2020 21:36
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KBRN timlerinin sınır hattında 'koronavirüs' nöbeti

Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinden yurt içine ikmal gibi çeşitli nedenlerle gelen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının sağlık durumları tek tek kontrol ediliyor, araçlara sınırın sıfır noktasında KBRN timleri tarafından dezenfeksiyon uygulanıyor, Mehmetçiğin teçhizatları buhar çadırına alınarak yüksek sıcaklıktaki buharla temizleniyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerde kararlılıkla uygulanıyor ve Kuvvet Komutanlıkları tarafından Kovid-19 ile mücadele amacıyla virüsün dekontaminasyonu ve virüsten korunma kapsamında MSB KOMMER (Koronavirüsle Mücadele Merkezi) ile koordine kuruluyor.

Başta Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde bulunanlar olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar da virüse karşı alınan sıkı ve sert tedbirleri harfiyen yerine getiriyor.

En dikkat çekici tedbir ise sınır hattında görev yapan KBRN (kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer) timleri tarafından gerçekleştiriliyor. Suriye sınırının sıfır noktasında görev yapan timler Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinden yurt içine ikmal için gelen araçları, römorka monte KBRN temizleme sistemi ile dekontamine ediyor.

Bununla birlikte söz konusu bölgedeki personelin ateşi ve sağlık durumu düzenli olarak kontrol edilerek kayıt altına alınıyor, Mehmetçiğin teçhizatları da buhar çadırına alınarak yüksek sıcaklıktaki buharla temizleniyor.

Giriş ve çıkışlara ordu komutanı müsaadesi

Harekat bölgelerinde mevcut tedbirlerin yanı sıra ilave tedbirler de uygulanıyor.

Ek tedbirler kapsamında ilk olarak Suriye'nin kuzeyinde birliklerin yer aldığı harekat alanlarına giriş ve çıkışlara düzenleme getirildi. Düzenleme kapsamında giriş çıkışlar 2. Ordu Komutanı'nın müsaadesine bağlandı. Zorunlu olmadıkça personel ve birlik hareketleri asgari seviyeye indirildi.

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Kalkanı harekat bölgelerine doktor ve veterinerler gönderilerek konuyla ilgili bizzat yerinde yoğun şekilde bilgilendirici ve farkındalık arttırıcı eğitimler gerçekleştirildi.

İcra edilen görevlerde halk ile temaslarda izlenecek hareket tarzları yeniden belirlenerek uygulamaya başlandı. Personelin virüsle ilgili belirti göstermesi durumunda temas halinde olduğu birliğin bulunduğu bölgede derhal karantinaya alınması ve göreve çıkarılmaması için gerekli hazırlıklar yapıldı.

Harekat bölgesinden yurt içine geçecek personelin 14 gün gözetim altında tutulup müteakiben testleri yapılıp sonuçlar negatif çıkarsa içeriye girmesine ve sağlık kontrolünün yapılmasına yönelik tedbirler de alındı. Suriye'de bulunan birliklere, ateş ölçerler, hijyen paketlerinin yanı sıra Bakanlık tarafından üretimine başlanan maske ve dezenfektanlar gönderildi, harekat bölgesine seyyar banyo ve çamaşır üniteleri sevk edildi.

Tabur sayısı kadar römorka monte konteyner banyo/tuvalet de tedarik edilerek bölgeye gönderildi. Birliklerin elinde mevcut kapasitesine ilave olarak, motorlu/elektrikli pülverizatör temin edildi. Üretim kapasiteleri artırılan Dikimevleri, MKE ve TSK İlaç Fabrikasında üretilen maske, tulum ve dezenfektan gibi sağlık malzemelerinin öncelikli ve düzenli olarak bölgeye gönderildiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da söz konusu tedbirlerin kararlılıkla uygulandığını belirterek, "Şu ana kadar çok şükür bizim operasyon bölgelerimizde, Suriye'nin, Irak'ın kuzeyinde ve diğer operasyon faaliyetleri yapan birliklerimizde kara, deniz, hava, herhangi bir şekilde bu konuda bir sıkıntımız olmadı. Bundan sonra da aynı tertip ve düzende çalışmak üzere bu virüse karşı mücadelemizi sürdürüyoruz." açıklamasında bulunmuştu.
Anadolu Ajansı
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