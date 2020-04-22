Emekli polisi dövüp, parasını gasbeden şüpheli yakalandı
|22 Nisan 2020 21:41
|Yazdır
Konya'da emekli polis memurunu dövüp, 8 bin TL parası ile cüzdan ve evinin anahtarlarını gasbeden iki şüpheliden biri yakalandı. Gözaltına alınan ve suçlamaları kabel etmeyen Savaş G.'nin (26) 4 gün önce İnfaz Yasası'ndan yararlanarak cezaevinden çıktığı öğrenildi.
Olay, dün akşam merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde bulunan mezarlıkta meydana geldi. İddiaya göre 2 şüpheli, emekli polis memuru H.C.'yi dövüp, 8 bin TL parası ile cüzdan ve evinin anahtarlarını gasbederek kaçtı.
Yaralanan ve ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan H.C. burada tedavi altına alındı. H.C. polise verdiği ilk ifadesinde olayı gerçekleştirenlerden birininin daha önce de evinden silahını çalan Savaş G. olduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, yapılan operasyonla şüpheliyi yakaladı.
4 gün önce İnfaz Yasası'ndan yararlanarak cezaevinden çıktığı belirtilen Savaş G.'nin emniyetteki sorgusunda olayı kendisinin yapmadığı, iftira atıldığını ileri sürdüğü öğrenildi. Polis, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|14 yaşındaki çocuk drift yaparken yakalandı
22 Nisan 2020 22:16
|İhraç edilmesine rağmen askeri kimlik taşıyınca gözaltına alındı
22 Nisan 2020 20:52
|Kazada yaralanan polis memuru hayatını kaybetti
22 Nisan 2020 20:40
|Kütahya'da mazot hırsızları fotokapana yakalandı
22 Nisan 2020 20:22
|'Sosyal mesafe' uyarısında bulunan 2 market çalışanını yaraladı
22 Nisan 2020 18:53
|Tartıştığı kuryeye çarpıp, yerde sürükledi
22 Nisan 2020 17:14
|Küçükbaş hayvan sürüsüne saldırdığı iddia edilen köpek vuruldu
22 Nisan 2020 12:40
|Tramvayın raydan çıkarak otobüse çarpma anı görüntüleri korkuttu
22 Nisan 2020 11:33
|Batman'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
22 Nisan 2020 11:01
|Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma
22 Nisan 2020 10:34