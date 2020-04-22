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Koronavirüs Netflix'e yaradı abone sayısını 16 milyon artırdı

Netflix, yılın ilk çeyreğinde abone sayısını 16 milyon artırdı
 22 Nisan 2020 22:00
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Koronavirüs Netflix'e yaradı abone sayısını 16 milyon artırdı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 2,6 milyonu aşarken, can kaybı da 182 bine ulaştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, ABD'deki Kovid-19 kaynaklı can kaybı 46 bin 149'a ulaşırken, vaka sayısı 829 bin 390'a, iyileşen sayısı ise 83 bin 420'ye yükseldi.

İtalya'daki vaka sayısı 187 bin 327'ye çıkarken, can kaybı ise 25 bin 85 olarak açıklandı. Hastalığı atlatanların sayısı ise 54 bin 543'e ulaştı.

İspanya'da ise hayatını kaybeden kişi sayısı 21 bin 717'ye çıktı. Ülkedeki toplam Kovid-19 vakalarının sayısı 208 bin 389 olurken, iyileşen sayısı da 85 bin 915'e yükseldi.

Fransa'da yaşamını yitirenlerin sayısı 21 bin 340'a ulaşırken, vaka sayısı 183 bin 268'e çıktı. Hastalığı atlatan kişi sayısı ise 40 bin 657'ye yükseldi.

İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 18 bin 100'e, vaka sayısı 133 bin 495'e çıktı.

Kovid-19 kaynaklı can kayıpları Belçika'da 6 bin 262'ye, İran'da 5 bin 391'e, Almanya'da 5 bin 165'e, Hollanda'da 4 bin 54'e, Brezilya'da 2 bin 769'a, İsveç'te 1937'ye, Kanada'da 1873'e, İsviçre'de 1509'a çıkarken, 4 bin 632 kişinin öldüğü Çin'de ise son 24 saatte yeni can kaybı yaşanmadı.

- Avustralya'daki ramazan programları sosyal medyadan yapılacak

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gönderilen örneklere yapılan Kovid-19 testlerini askıya aldı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da uygulanan kısıtlamalar 28 gün daha uzatıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ilan edilen sokağa çıkma yasağının uygulanması için 73 bin asker, güvenlik güçlerine destek verecek.

Bangladeş'teki sokağa çıkma yasağı 5 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Fas'taki şirketlerin yüzde 57'si faaliyetlerini geçici ya da kalıcı olarak durdurdu.

Avustralya'da ibadete kapatılan camilerdeki ramazan programları sosyal medya üzerinden yapılacak.

Katar'da ramazan ayında sadece başkent Doha'daki bir camide teravih ve cuma namazı kılınacak.

- Berlin Maratonu ertelendi

Katar'da bazı mahkumlar hakkında af kararı çıkarıldı.

Almanya'da 1974'ten beri her yıl düzenlenen Berlin Maratonu ertelendi.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Kovid-19 testi negatif çıktı.

Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'de teravih namazları cemaatsiz şekilde 10 rekat olarak kılınacak.

İsveç'te ertelenen 1'inci ve 2 futbol liglerinin 14 Haziran'da başlaması planlanıyor.

- ABD'deki ilk ölüm şubat ayı başında

ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün bilinenden haftalar önce şubat ayı başında olduğu ortaya çıktı

Brezilya'da stadyumlar sahra hastanesi olarak kullanılıyor.

Netflix, 2020'nin ilk çeyreğinde abone sayısını 16 milyon artırdı.

Kenya'nın başkenti Nairobi'deki bir karantina merkezinden onlarca kişi firar etti.

Bangladeş'te ilk kez bir hapishanede Kovid-19'a rastlandı.

ABD, ülkeye çalışmaya gelen göçmenlerin kabulünü 60 gün süreyle askıya alacak.

ABD'nin Missouri eyaleti, salgınla ilgili dünyaya yalan söylemekle suçladığı Çin hükümetini dava etti.
Anadolu Ajansı
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