Bu ilçede iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 23-26 Nisan tarihlerinde 21.00 ile 09.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Osmaneli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Meclisinin Kaymakam Naif Yavuz başkanlığında toplandığı belirtildi.

Toplantıda alınan kararlara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"23-24-25 ve 26 Nisan tarihlerinde saat 21.00 ile 09.00 arasında belirli istisnalar hariç olmak üzere ilçemiz sınırları içerisinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. Yasaklara uymayanların Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira adli para cezası, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına, Kovid-19 kapsamında karantinaya alınan vatandaşların talimatlara aykırı hareket etmeleri durumunda 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

İlçede görevli tüm sağlık çalışanları, kolluk kuvvetleri, nöbetçi eczaneler, ekmek-fırın çalışanları, sosyal destek ekibinde görevli olanlar, belediye nöbetçi personelleri, ilçede bulunan akaryakıt istasyon çalışanları, fabrikalarda vardiya sistemine göre çalışanlar, tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle meşgul olanların karar kapsamı dışında olduğu kaydedildi.