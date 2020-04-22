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14 yaşındaki çocuk drift yaparken yakalandı
Konya'da pazar yerinde otomobil ile drift yapan 14 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince yakalandı. Ailesi hakkında, çocuğun sokağa çıkma yasağını ihlali nedeniyle idari işlem yapıldı. Araç sahibine ise 2 bin 473 liralık para cezası uygulandı.
|22 Nisan 2020 22:16
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Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan pazar yerinde, drift yapan sürücü ile aracı belirlemek için çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, kısa sürede otomobilin plakasını ve drift yapan 14 yaşında çocuk olduğunu belirledi.
Cezai ehliyetinin olmaması nedeniyle çocuğun ailesi hakkında, 'sokağa çıkma yasağını ihlal'den idari işlem yapıldı.
Ayrıca araç sahibine ise 'sürücü belgesiz araç kullandırmak' maddesinden 2 bin 473 lira para cezası kesildi.
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