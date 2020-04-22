Facebook ve Instagram'a yeni özellik
|22 Nisan 2020 22:20
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Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD seçimlerinde yabancı ülkelerden kaynaklanan dezenformasyonu önlemek için, seçimlerle ilgili paylaşımlara, hangi ülkedeki hesaplardan yapıldığını gösteren etiketler ekleyeceğini bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, yeni uygulamanın ABD içindeki meşru siyasi gruplar veya partileri taklit eden yabancı kaynaklı sayfaları deşifre etmeyi amaçladığı belirtildi.
Yeni uygulamayla kullanıcılar Facebook ve Instagram'da siyasi içerikli seçim mesajları paylaşan hesapların hangi ülkeden olduğu ve sitedeki geçmişiyle ilgili bilgi edinebilecek.
Facebook'un yeni adımı, Rusya ve bazı ülkelerin sosyal medyayı kullanarak seçmenleri yönlendirmeye çalıştığına dair iddiaların önüne geçmeyi amaçlıyor.
Facebook, geçen yıl 22 Ekim'de İran ve Rusya'dan yönetilen bazı sayfaları, ABD 2020 başkanlık ön seçimlerini etkileme amacı taşıdıkları gerekçesiyle kaldırmıştı.
Şirket, martta Afrika ülkelerinde ABD iç politikasını hedef alan yüzlerce hesabı Rusya kaynaklı olduğu gerekçesiyle silmişti.
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