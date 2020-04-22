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Halk otobüsü şoförü koronavirüsten hayatını kaybetti

Yaklaşık bir hafta önce Kayseri Büyükşehir Belediyesi denetimindeki Özel Halk Otobüsü şoförlerinden 850'sinin filyasyon amaçlı evlerinde karantina altına alınmasının ardından bir halk otobüsü şoförü Kayseri Şehir Hastanesi Pandemi bölümünde hayatını kaybetti.
 22 Nisan 2020 22:36
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Halk otobüsü şoförü koronavirüsten hayatını kaybetti

Yaklaşık bir hafta önce Kayseri Büyükşehir Belediyesi denetimindeki Özel Halk Otobüsü şoförlerinden 850'sinin filyasyon amaçlı evlerinde karantina altına alınmasının ardından bir halk otobüsü şoförü Kayseri Şehir Hastanesi Pandemi bölümünde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, evde karantina altında tutulan Y.G. isimli halk otobüsü şoförü rahatsızlanınca Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Otobüs şoförü Kayseri Şehir Hastanesi Pandemi bölümünde dün yaşamını yitirirken Y.G.'nin vefatı halk otobüsçüleri arasında üzüntü verici olduğu kadar endişeyle de karşılandı. Filyasyon amaçlı evde karantina altına alınan 850 halk otobüsü şoföründen biri olan Y.G.'nin Pandemi bölümünde hayatını kaybetmesi akıllarda soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Hayatını kaybeden Y.G.'nin Covid-19 testinin pozitif çıkıp çıkmadığı merak edilirken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gazeteci Veli Altınkaya ile yaptığı televizyon programında "Halk otobüsü şoförü koronadan öldü" dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin denetim ve kontrolünde olan özel halk otobüsü seferleri yaklaşık 1 haftadır İl Hıfsızzıha Kurulu Kararı gereği yapılamazken yaklaşık 850 halk otobüsü şoförü de filyasyon kısıtlamasına alınmıştı. Kısıtlamalar sebebiyle halen halk otobüslerinden yoksun hizmet veren Kayseri Ulaşım A.Ş. elinde bulanan yaklaşık 350 belediye otobüsü ile kısıtlamalı uygulamayla hizmet vermeye çalışırken, halk otobüsleri seferlerinin ay sonunda hizmet vermeye başlayabileceği konuşuluyor.

Konuyla ilgimi Halk Otobüsçüleri Odası'nın hiçbir açıklamada bulunmaması ise dikkat çekiyor.
İhlas Haber Ajansı
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