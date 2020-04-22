Halk otobüsü şoförü koronavirüsten hayatını kaybetti
|22 Nisan 2020 22:36
|Yazdır
Yaklaşık bir hafta önce Kayseri Büyükşehir Belediyesi denetimindeki Özel Halk Otobüsü şoförlerinden 850'sinin filyasyon amaçlı evlerinde karantina altına alınmasının ardından bir halk otobüsü şoförü Kayseri Şehir Hastanesi Pandemi bölümünde hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, evde karantina altında tutulan Y.G. isimli halk otobüsü şoförü rahatsızlanınca Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Otobüs şoförü Kayseri Şehir Hastanesi Pandemi bölümünde dün yaşamını yitirirken Y.G.'nin vefatı halk otobüsçüleri arasında üzüntü verici olduğu kadar endişeyle de karşılandı. Filyasyon amaçlı evde karantina altına alınan 850 halk otobüsü şoföründen biri olan Y.G.'nin Pandemi bölümünde hayatını kaybetmesi akıllarda soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Hayatını kaybeden Y.G.'nin Covid-19 testinin pozitif çıkıp çıkmadığı merak edilirken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gazeteci Veli Altınkaya ile yaptığı televizyon programında "Halk otobüsü şoförü koronadan öldü" dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin denetim ve kontrolünde olan özel halk otobüsü seferleri yaklaşık 1 haftadır İl Hıfsızzıha Kurulu Kararı gereği yapılamazken yaklaşık 850 halk otobüsü şoförü de filyasyon kısıtlamasına alınmıştı. Kısıtlamalar sebebiyle halen halk otobüslerinden yoksun hizmet veren Kayseri Ulaşım A.Ş. elinde bulanan yaklaşık 350 belediye otobüsü ile kısıtlamalı uygulamayla hizmet vermeye çalışırken, halk otobüsleri seferlerinin ay sonunda hizmet vermeye başlayabileceği konuşuluyor.
Konuyla ilgimi Halk Otobüsçüleri Odası'nın hiçbir açıklamada bulunmaması ise dikkat çekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Koronavirüsü yenen başhekim alkışlarla taburcu edildi
22 Nisan 2020 22:54
|Koronavirüsü yenen hemşire, immun plazma bağışı yaptı
22 Nisan 2020 22:32
|18 günlük bebek koronavirüsü yendi
22 Nisan 2020 21:46
|Türkiye'deki tedbirler yerleşik yabancılara güven veriyor
22 Nisan 2020 21:21
|Ramazan öncesi elma, patates ve limona ilgi arttı
22 Nisan 2020 21:11
|Koronavirüsü yenen akademisyen taburcu oldu
22 Nisan 2020 20:45
|Oyuncak araba hastası, koleksiyonuna servet harcadı
22 Nisan 2020 20:31
|Bakan Koca: % 2,3 ile en düşük ölüm oranına sahip ülkeyiz!
22 Nisan 2020 20:08
|Meteorolojiden yağış uyarısı
22 Nisan 2020 19:18
|21 yıl sonra hayatını kaybeden er, şehit sayıldı
22 Nisan 2020 19:15