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Can Ataklı'dan İmamoğlu'na: Lamı cimi yok, O yolu yapacaktınız

Tele1 programı sunucusu, Başakşehir Şehir Hastanesinin yolunun yapılmamasına yönelik olarak "O yolu yapacaktınız, lamı cimi yok" dedi.
 22 Nisan 2020 22:45
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Can Ataklı'dan İmamoğlu'na: Lamı cimi yok, O yolu yapacaktınız

Tele1 sunucusu Can Ataklı bugünkü programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının yaptıklarına isyan etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Başakşehir Şehir Hastanesini yapmamakla çok büyük hata yaptığını belirten Ataklı "Böyle bir hastane açılıyor. Bina muazzam. Efendim onlar yolunu doldurduda, biz yaptık da, yapmadık da.... Bir de yolu yapılamyacak şeklinde açıklama da yapıkmış. böyle bir acemilik, işbilmezlik, çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor. Yapacaksın kardeşim. Demeç ve şov yaptınız. Cumhurbaşkanlığı hayalleri göreb vartsa böyle olmaz. O yolu yapacaktın, lamı cimi yok." dedi.

İstanbul'da hizmet yapılmadığına dikkat çeken Ataklı "Ben İstanbul'da daha icraat görmedim. İstanbul Senindir de başka bir şey yok. Hep edebiyat. İcraat yok" dedi.

Memurlar.Net
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