Koronavirüsü yenen başhekim alkışlarla taburcu edildi
|22 Nisan 2020 22:54
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Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve tedavisinin ardından testleri negatif çıkan Orhangazi Devlet Hastanesi başhekimi Ferit Alaybeyoğlu, alkışlar ve bayraklarla hastaneden taburcu edildi.
Geçen hafta yapılan kovid-19 testleri pozitif çıkan ve Orhangazi Devlet Hastanesinde 7 gündür tedavi altında bulunan başhekim Alaybeyoğlu, tedavisinin ardından yapılan 2 testin de negatif çıkması sonrası akşam saatlerinde hastaneden taburcu edildi.
Alaybeyoğlu'nun taburcu olduğu sırada tüm sağlık çalışanları hastane koridorunda ellerinde Türk bayrakları ve alkışlarla başhekimlerini uğurladı.
Alaybeyoğlu, taburcu olurken yaptığı açıklamada, hastanedeki personele teşekkür etti, ailesini çok özlediğini ve bir an önce onların yanına gitmek istediğini dile getirdi.
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