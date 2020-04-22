1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamu sigorta şirketleri tek çatı altında birleştiriliyor

Türkiye Varlık Fonu:- "Bu proje kapsamında bugün itibarıyla Güneş Sigorta AŞ, Halk Sigorta AŞ, Ziraat Sigorta AŞ, Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ, Halk Hayat ve Emeklilik AŞ ile Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ hisselerinin kamu bankalarına ve diğer ilgili taraflara ait olan payları iştirakimiz TVF Finansal Yatırımlar AŞ tarafından satın alınmıştır"- "Bu adımla birlikte kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi projesinin ilk aşamasını tamamlamış ve kamu sermayeli sigorta şirketlerinin kamu bankalarına ve diğer ilgili taraflara ait hisselerini toplam 6,54 milyar TL'lik yatırımla devralmış bulunuyoruz"
 22 Nisan 2020 22:58
Yazdır
Kamu sigorta şirketleri tek çatı altında birleştiriliyor

Türkiye Varlık Fonu, Güneş Sigorta AŞ, Halk Sigorta AŞ, Ziraat Sigorta AŞ, Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ, Halk Hayat ve Emeklilik AŞ ile Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ hisselerinin kamu bankalarına ve diğer ilgili taraflara ait olan paylarının Türkiye Varlık Fonu'nun iştiraki olan TVF Finansal Yatırımlar AŞ tarafından satın alındığını duyurdu.

Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi projesi ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Varlık Fonu olarak 13 Aralık 2019 tarihinde yaptığımız basın açıklamasında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde Türkiye ekonomisinin tasarruf bazının artırılması ve bankacılık dışı finansal sektörün geliştirilmesi amacıyla sigortacılık ve bireysel emeklilik sektöründe planlanan reformların bir parçası olan kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi projemizi duyurmuştuk. Bu proje kapsamında bugün itibarıyla Güneş Sigorta AŞ, Halk Sigorta AŞ, Ziraat Sigorta AŞ, Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ, Halk Hayat ve Emeklilik AŞ ile Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ hisselerinin kamu bankalarına ve diğer ilgili taraflara ait olan payları iştirakimiz TVF Finansal Yatırımlar AŞ tarafından satın alınmıştır. İşlemlere ilişkin detaylar T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve yukarıda adı geçen sigorta şirketlerinin yaptığı Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklamalarında yer almaktadır."

Atılan adımla kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi projesinin ilk aşamasının tamamlanmış olduğu vurgulanırken şunlar aktarıldı:

"Kamu sermayeli sigorta şirketlerinin kamu bankalarına ve diğer ilgili taraflara ait hisselerini toplam 6,54 milyar TL'lik yatırımla devralmış bulunuyoruz. Sigorta sektörümüzü daha dinamik ve güçlü bir yapıya ulaştırma hedefiyle yola çıktığımız bu projeyi daha önce de belirttiğimiz gibi Türkiye'nin stratejik yatırımlarına sermaye sağlama, finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme misyonlarımız doğrultusunda güçlü bir hamle olarak değerlendiriyoruz. Proje kapsamındaki gelişmelerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünyaca ünlü 'online alışveriş sitesi'ne dava açıldı
22 Nisan 2020 23:07		 Koronavirüs, hurma satışlarını olumsuz etkiledi
22 Nisan 2020 19:26
Fitch'ten 'benzeri görülmemiş küresel resesyon' uyarısı
22 Nisan 2020 19:22		 Merkez Bankası'ndan SWAP hamlesi
22 Nisan 2020 10:08
Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı
22 Nisan 2020 09:25		 Zordaki işletmelere destek devam edecek
22 Nisan 2020 07:46
Dolar ve Altın yükselir mi, nereye kadar yükselir?
22 Nisan 2020 00:31		 Bağışıklığı güçlendiriyor! Kilosu 100 TL'den satılıyor
21 Nisan 2020 20:24
TL ve döviz piyasaları ile EFT sistemi 24 Nisan'da açık olacak
21 Nisan 2020 19:23		 Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı: Ekonomide kontak kapatmamalıyız
21 Nisan 2020 15:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:09 - Kumar bağımlıları vazgeçmiyor! 7 kişiye 29 bin 400 lira ceza23:07 - Dünyaca ünlü 'online alışveriş sitesi'ne dava açıldı23:02 - İstanbul'da sokağa çıkma yasağına saatler kala sessizlik hakim22:58 - Kamu sigorta şirketleri tek çatı altında birleştiriliyor22:54 - Koronavirüsü yenen başhekim alkışlarla taburcu edildi22:49 - SpaceX, 60 internet uydusunu uzaya fırlattı22:45 - Can Ataklı'dan İmamoğlu'na: Lamı cimi yok, O yolu yapacaktınız22:41 - İletişim Başkanlığı: İstiklal Marşı'nı Balkonlardan okuyalım22:36 - Halk otobüsü şoförü koronavirüsten hayatını kaybetti22:32 - Koronavirüsü yenen hemşire, immun plazma bağışı yaptı
22:28 - 'İftara 2 saat kala satış değil üretim duracak'22:24 - 'Mayıs sonuna kadar 5 bin solunum cihazı daha üretilecek'22:20 - Facebook ve Instagram'a yeni özellik22:16 - 14 yaşındaki çocuk drift yaparken yakalandı22:12 - Çapa Tıp Fakültesi'ndeki rüşvet davasında yeni gelişme22:08 - Bakan Varank, yerli MR cihazı müjdesini verdi22:04 - Bu ilçede iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak22:00 - Koronavirüs Netflix'e yaradı abone sayısını 16 milyon artırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Veriler açıklandı: Vaka sayısı ilk kez bu kadar düştü
Ağlayan Bakan, fırçalayan Vali
Öğretmenlerin 2020 yılı yer değiştirme takvimi yayımlandı
'Mayıs sonu itibariyle kadameli olarak normalleşeceğiz'
Dolar ve Altın yükselir mi, nereye kadar yükselir?
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, o paylaşım için özür diledi
İstanbul'da mesai saatlerine Ramazan düzenlemesi
İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nöbetçi eczaneden ilaç almak 1
gram altın 2
muğla 1
2020 yazı 2
21.04.2020 Van'da askeri aracın devrilmesi 1
marmaris 1
65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıksın 1
zonguldak'ın büyükşehir olma isteği 1
şarkı sözlerinin saçmalığı 2
cep 1
SON İLANLAR
Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yöetimi Geçici İşçi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 13 mühendis, avukat ve teknik personel alacak
Bursa Binted 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan 2 İşçi Alacak
Sivas Ekbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Çanakkale Karabiga Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda 6 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam