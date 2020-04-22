Kumar bağımlıları vazgeçmiyor! 7 kişiye 29 bin 400 lira ceza
|22 Nisan 2020 23:09
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir evde kumar oynayan 7 kişiye, 29 bin 400 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde kumar oynatıldığını tespit ederek çalışma başlattı.
Bir hafta boyunca adresi takibe alan ekipler, savcılıktan alınan izinle 7 kişinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan N.A. ile oyun oynadığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Evde çok sayıda oyun kağıdı, şüphelilerin isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar oyunlarda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
N.A. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan da adli işlem başlatıldı.
Kumar oynadığı tespit edilen ve ayrıca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 7 kişiye de 29 bin 400 lira ceza uygulandı.
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