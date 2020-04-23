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23 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları

23 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
 23 Nisan 2020 00:08
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23 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. açılış yıl dönümü kutlanıyor

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yıl dönümü törenleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, Anıtkabir ve İlk Meclis Binası'nda düzenlenecek anma törenlerine katılacak.

- Şentop, özel gündemle toplanacak TBMM Genel Kuruluna başkanlık edecek, Mecliste gerçekleştirilecek havai fişek, ışık ve lazer gösterisini izleyecek.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Anıtkabir ve İlk Meclis Binası'nda düzenlenecek anma törenlerine ve özel gündemle toplanacak TBMM Genel Kuruluna iştirak edecek.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anıtkabir'deki törene ve özel gündemle toplanacak TBMM Genel Kuruluna katılacak.

(TBMM/ANKARA/09.00/09.15/10.00/14.00/21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri video konferans yöntemiyle toplantı yapacak.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Yönetim Kurulu, video konferans yönetimiyle toplanarak, liglerin geleceğine ilişkin alınacak kararları görüşecek.

***

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Anadolu Ajansı
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