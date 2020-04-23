Yurt dışındaki Türk vatandaşları ülkeye dönüyor
|23 Nisan 2020 01:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında Türk vatandaşları ülkeye dönüyor.
01.32: Almanya'dan 182 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
01.29: Sırbistan'dan yurda getirilen 94 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirildi.
01.01: Azerbaycan'da bulunan 181 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
01.00: Hollanda'dan Türkiye'ye getirilen 349 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina süreci için Denizli'deki Prof. Dr. Cevat Akşit Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
00.16: Sudan'daki 182 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Siirt'te Gençlik ve Spor Bakanlığı yurda yerleştirildi.
00.08: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla sınırların kapatılmasının ardından Azerbaycan'ın Gence kentinde kalan Türk vatandaşları, Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği özel seferle Türkiye'ye gönderildi.
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