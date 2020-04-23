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Solunum cihazı vefat sayılarının önemli bölümünü azaltacak

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, yerli solunum cihazının Kovid-19 ile mücadelede çok kritik bir rolü olacağını belirterek, "Vefat sayılarını önemli ölçüde azaltır. Diğer pek çok kritik alanda olduğu gibi bu konuda da dışabağımlılığı engelleyerek kendi solunum cihazlarımızın üretilmesi çok önemli" dedi.
 23 Nisan 2020 06:40
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Solunum cihazı vefat sayılarının önemli bölümünü azaltacak

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, yerli solunum cihazından aşı çalışmalarına kadar birçok konuda bilgi verdi. Prof Ünal şunları söyledi: "Ülkemizde giderek artan oranlarda test yapılabiliyor olması çok önemli. Böylece daha çok sayıda pozitif kişi daha erken zamanda yakalanabiliyor. Test sayısı artıp daha çok pozitif vaka çıkmasına rağmen vefat oranlarında belirgin bir artışımız yok nitekim daha erken tanı konan hastalar sağlık kuruluşlarımızda uygun şekilde takip ve tedavi edilebilmektedirler."

NORMALLEŞME TAKVİMİ

"Salgının her ülkede o ülkenin dinamikleri içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Ancak buna rağmen salgını etkileyen pek çok da ortak faktör vardır. Salgının bizden önce başlayıp bizden daha kötü şartlarda devam ettiği İran, İtalya, İspanya gibi ülkelere bakacak olursak, salgının tepe noktası ve platoya ulaşması bu ülkelerde 1-2 hafta içerisinde olacak gibi bir izlenim var. Ülkemizdeki dinamikler ve son rakamlar değerlendirildiğinde de mayıs sonu- haziran başı günlerinde bizim ülkemizde de belli bir rahatlamanın olacağını umut ediyorum. Ancak bunun ön şartının daha önce defalarca söylenen kurallara topyekün uymamız olduğunu hatırlatmak isterim."

"Kurallara uygun olarak yapılan kısa süreli sokağa çıkma yasaklarının bile yayılım üzerinde son derece önemli etkisinin olacağını düşünüyorum. Yani 48 saatlik yasaklarda etkilidir. Bu hafta içerisinde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının daha da etkili olacağı kesindir."

MİLLİ SOLUNUM CİHAZININ ETKİSİ

"Virüs bilindiği üzere akciğerlerde önemli hasar meydana getiriyor. Bu dönemde akciğer solunum fonksiyonlarını tam anlamıyla yerine getiremiyor. Yani solunum destek cihazlarının çok kritik bir rolü var. Vefat sayılarını önemli ölçüde azaltırlar. Tabii ki diğer pek çok kritik alanda olduğu gibi bu konuda da dışa bağımlılığı engelleyerek kendi solunum cihazlarımızın üretilmesi çok önemli."

AŞI BAŞLADI

"Aşının geliştirilebilmesi için öncelikle virüsün genetik yapı sıralamasının bilinmesi lazım. Pek çok ülke gibi ülkemizde de bu genetik dizin sıralaması yapıldı. Amerika, Çin, İngiltere, İsrail gibi ülkeler daha önce koronavirüslerin başka tipleri için aşılarla uğraştıklarından dolayı hızlı bir şekilde bu yeni koronavirüse karşı aşıyı da çalışmaya başladılar. Bizim ülkemizde de aşı çalışmaları hızla başladı. İlgili bakanlıklarımız, TÜBİTAK, TÜSEB ve üniversitelerimiz başta olmak üzere bazı diğer bilim kuruluşları da değişik platformlarda bir araya gelerek SARS-CoV-2 aşı çalışmalarına başladı."

Fazlı Şahan
Yeni Şafak
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