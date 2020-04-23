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Her ile özel normalleşme: Vaka sayıları baz alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK'da koronavirüs tedbirleri de masaya yatırıldı. Buna göre normalleşme, iller bazında ve meslek gruplarına göre kademeli hayata geçirilecek. Normalleşmede illerdeki vaka sayılarının seyri dikkate alınacak. İlk olarak dokuma, tarım, sanayi ve turizm alanlarında üretim başlayacak.
 23 Nisan 2020 07:16
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Her ile özel normalleşme: Vaka sayıları baz alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurallara uyulması durumunda ramazan bayramından sonra normalleşmenin başlayacağına ilişkin açıklamasının ardından bunun nasıl gerçekleşeceğine ilişkin ayrıntılar belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferansla gerçekleştirilen AK Parti MYK'da koronavirüs tedbirleri de masaya yatırıldı.

VAKA SAYILARI BAZ ALINACAK

Edinilen bilgiye göre normalleşme, iller bazında ve meslek gruplarına göre kademeli olarak hayata geçirilecek. Normalleşmede illerdeki vaka sayılarının seyri normalleşme dikkate alınacak. Bu nedenle normalleşme her ildeki duruma göre farklılık gösterebilecek.

İLK BU SEKTÖRLER

Normalleşmede illerde nasıl bir yol izleneceği bu şekilde ortaya çıkarken, sektörlere yönelik atılacak adımlara ilişkin de ilk sinyaller geldi. İlk olarak dokuma, tarım, sanayi ve turizm alanlarında üretim, hizmet dolayısıyla hayat normale döndürelecek.

SOSYAL MESAFEYE DEVAM

Normalleşme sürecinde vatandaşın sıklıkla kullandığı restoranlarda, bankalarda, pazar yerlerinde, marketlerde sosyal mesafe kuralına uyulmaya ve maske takılmaya devam edilecek. Restoranlarda masalar belli aralıklarla koyulacak. Bu işletmelere belli sayıda müşteri alınacak. Yine marketlere belli sayıda müşteri alınmaya devam edilecek, alışveriş esnasında maske takma zorunluluğu sürecek.

OKULLAR ZAMANA BAĞLI

Bankalarda ise belli sayıda müşteri içeri alınacak. Yine müşterilerin oturma düzeni sosyal medya düzenine uygun olarak yeniden düzenlenecek. Bankalara girişlerde maske takma zorunluluğu devam edecek. Oteller asgari düzeyde müşteri ile hizmet verecek. Okulların ne zaman açılacağına son verilere dayanarak karar verilecek.

İSTANBUL YATAY SEYRE GEÇTİ

Öte yandan illere göre vaka sayılarının da ele alındığı toplantıda, İstanbul'da yayılma hızının yatay seyre geçtiği belirtildi. Bursa'da da aynı durumun söz konusu olduğu, Ankara'da ise hastalığın yayılma hızında pik noktasına ulaşılmadığı ancak vaka sayısındaki artışın diğer illere göre yavaş gittiği kaydedildi.

Fazlı Şahan
Yeni Şafak
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