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Merkez faiz indirince, bankaların kaçacak yeri kalmadı

Küresel çapta ekonomik kriz yaşandığı halde yüksek faizde ısrar eden bankaların MB'nin son hamlesiyle artık kaçacak yeri kalmadı. MB'nin ucuz kaynak sağlama adımlarına rağmen bankalar hem yüksek faizde ısrar ediyor hem kredi verme işini ağırdan alıyordu.
 23 Nisan 2020 07:31
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Merkez faiz indirince, bankaların kaçacak yeri kalmadı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e indirilmesine karar verdi. Bu hamle ile birlikte Merkez Bankası'nın yıl başından bu yana faizlerde yapmış olduğu indirim oranı 325 puana ulaştı. Piyasalarda Merkez Bankası'nın 25-50 baz puan aralığında indirime gitmesi bekleniyordu.

GÖZLER İŞLETME KREDİLERİNDE

Küresel çapta büyük ekonomik buhran yaşandığı halde yüksek faizde ısrar eden bankaların Merkez Bankası'nın son hamlesi sonrasında bankaların kaçacak yeri kalmadığı belirtiliyor. Finansmana ihtiyacı olan firmalara hala yüzde 12-13'lere varan yıllık maliyetle kredi vermeye çalışması ve Merkez Bankası'nın attığı ucuz kaynak sağlama adımlarına rağmen, bankalar hem yüksek faizde ısrar ediyor hem de piyasaya para verme işini ağırdan alması tepki çekmişti.

ENFLASYONDA DA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRER

Duyuruda, koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyüme görünümündeki zayıflamanın derinleştiği, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının genişleyici yönde adımlar atmaya devam ettiği belirtildi. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkilerin yakından takip edildiği vurgulanan duyuruda, ocak ve şubat aylarında finansal koşullardaki iyileşmenin de katkısıyla güçlü bir eğilim sergileyen iktisadi faaliyetin, koronavirüs salgınının dış ticaret, turizm ve iç talep üzerindeki etkilerine bağlı olarak mart ayı ortalarından itibaren zayıflamaya başladığı kaydedildi.

Duyuruda, enflasyon beklentilerinin, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinin ılımlı seyrettiği bildirildi.

Tüm finansal araçlar kullanılacak

Küresel gelişmeler paralelinde Türk lirasında gözlenen değer kaybına karşın başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüşün devamının enflasyon görünümünü olumlu etkilediği vurgulandı. Merkez Bankası duyurusunda, şunlar kaydedildi: "Üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı birim maliyet artışları takip edilmekle birlikte toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin arttığı tahmin edilmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin aşağı yönlü olduğu değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinde 100 baz puan indirim yapılmasına karar vermiştir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."
Yeni Şafak
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