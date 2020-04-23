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Operatörlerin mesaj oltasını BTK durdurdu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bazı operatörlerin anlık bildirimle tüketiciye hizmet satışı uygulamasına el koydu. Mesajlarda artık "iptal" ya da "hayır" ibaresi bulunacak. Abone olmak isteyenlere onay kodu gönderilecek, bu kodun girilmesiyle abonelik başlayabilecek.
 23 Nisan 2020 07:41
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Operatörlerin mesaj oltasını BTK durdurdu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), son dönemde tüketicilerden yoğun olarak gelen anlık bildirim şikayetleri üzerine düzenlemeye gitti. Bazı operatörlerin 'Push Notification' adı verilen anlık bildirimle tüketiciye hizmet satması, faturaların kabarmasına ve vatandaşın istemediği bir ürüne abone olmasına yol açarken BTK duruma el koydu. Bazı operatörler üzerinde 'iptal' ya da 'hayır' mesajı bulunmayan anlık bildirimlerle hizmet paketi ya da benzeri aylık ürünler satmaya çalışıyordu. Gelen mesajlarda iptal ya da benzeri seçenekler olmaması, yanlışlıkla 'tamam' ibaresine tıklayanların abone olmasına sebep oluyordu. Bu durum özellikle mesajları dikkatlice okumayanların bazı servislere istemsiz şekilde abone olmasına yol açıyordu. Konu hakkında şikayetlerin artması üzerine BTK yeni bir düzenlemeye gitti.

ARTIK YAPAMAYACAKLAR

Düzenleme ile mesajlarda artık 'hayır' ya da 'iptal' gibi seçenekler bulunacak. Ayrıca aboneliğe onay veren kişilere bir kodun yer aldığı onay mesajı gönderilmesi ve tüketicinin kodu girdikten sonra aboneliğinin başlaması sağlandı. Onayın ardından da yine vatandaşların telefonlarına kısa mesajla, aboneliğin onaylandığı ve aboneliğin içeriğine ait açık bir metin gönderilecek.

20 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

BTK'nın aldığı karar 20 Nisan itibariyle yürürlüğe girerken, operatörlere de konunun detaylarını anlatan ve riayet etmesi gerektiğini belirten uyarı yazıları gönderildiği öğrenildi. Vatandaşın bu şekilde mağdur edilmeye devam edilmesi halinde ise cezai işlem uygulanacağı operatörlere bildirildi.

OSMAN ÇOBANOĞLU
Türkiye
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