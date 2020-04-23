Operatörlerin mesaj oltasını BTK durdurdu
|23 Nisan 2020 07:41
|Yazdır
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), son dönemde tüketicilerden yoğun olarak gelen anlık bildirim şikayetleri üzerine düzenlemeye gitti. Bazı operatörlerin 'Push Notification' adı verilen anlık bildirimle tüketiciye hizmet satması, faturaların kabarmasına ve vatandaşın istemediği bir ürüne abone olmasına yol açarken BTK duruma el koydu. Bazı operatörler üzerinde 'iptal' ya da 'hayır' mesajı bulunmayan anlık bildirimlerle hizmet paketi ya da benzeri aylık ürünler satmaya çalışıyordu. Gelen mesajlarda iptal ya da benzeri seçenekler olmaması, yanlışlıkla 'tamam' ibaresine tıklayanların abone olmasına sebep oluyordu. Bu durum özellikle mesajları dikkatlice okumayanların bazı servislere istemsiz şekilde abone olmasına yol açıyordu. Konu hakkında şikayetlerin artması üzerine BTK yeni bir düzenlemeye gitti.
ARTIK YAPAMAYACAKLAR
Düzenleme ile mesajlarda artık 'hayır' ya da 'iptal' gibi seçenekler bulunacak. Ayrıca aboneliğe onay veren kişilere bir kodun yer aldığı onay mesajı gönderilmesi ve tüketicinin kodu girdikten sonra aboneliğinin başlaması sağlandı. Onayın ardından da yine vatandaşların telefonlarına kısa mesajla, aboneliğin onaylandığı ve aboneliğin içeriğine ait açık bir metin gönderilecek.
20 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
BTK'nın aldığı karar 20 Nisan itibariyle yürürlüğe girerken, operatörlere de konunun detaylarını anlatan ve riayet etmesi gerektiğini belirten uyarı yazıları gönderildiği öğrenildi. Vatandaşın bu şekilde mağdur edilmeye devam edilmesi halinde ise cezai işlem uygulanacağı operatörlere bildirildi.
OSMAN ÇOBANOĞLU
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Habur çayı taştı: Tarla ve ahırlar sular altında
23 Nisan 2020 09:36
|Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor
23 Nisan 2020 09:07
|Bina görevlisi korona oldu 7 katlı apartman karantinaya alındı
23 Nisan 2020 07:52
|Her ile özel normalleşme: Vaka sayıları baz alınacak
23 Nisan 2020 07:16
|Otopsi yapmayın, organlarda virüs olabilir
23 Nisan 2020 07:10
|Solunum cihazı vefat sayılarının önemli bölümünü azaltacak
23 Nisan 2020 06:40
|Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
23 Nisan 2020 06:30
|Yurt dışındaki Türk vatandaşları ülkeye dönüyor
23 Nisan 2020 01:51
|Soylu'dan Konteyner kentte 23 Nisan coşkusu paylaşımı
23 Nisan 2020 01:14
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
23 Nisan 2020 00:16