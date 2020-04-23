1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Yolcular yurtlara yerleştirilmek üzere Kırklareli'ne hareket etti
 23 Nisan 2020 07:58
Yazdır
Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tahliye edilen 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi, yolcular yurtlara yerleştirilmek üzere Kırklareli'ne hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Kanada'nın Toronto kentinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Pasaport kontrolleri yapılan yolcuların bavulları, havalimanı ekiplerince dezenfekte edildi. Havalimanındaki işlemlerinin ardından otobüslere bindirilen yolcular, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacakları yurtlara yerleştirilmek üzere Kırklareli'ne hareket etti.

Yolcuların bulunduğu otobüslere polis ekipleri eşlik etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
23 Nisan 2020 00:01		 23 Nisan coşkusu TRT EBA TV'de olacak
22 Nisan 2020 23:32
İletişim Başkanlığı, 23 Nisan'a özel internet sitesi kurdu
22 Nisan 2020 23:27		 'İftara 2 saat kala satış değil üretim duracak'
22 Nisan 2020 22:28
Bakan Varank, yerli MR cihazı müjdesini verdi
22 Nisan 2020 22:08		 Bu ilçede iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak
22 Nisan 2020 22:04
Kayseri'de karantinayı ihlal eden 3 kişiye ceza
22 Nisan 2020 21:56		 KBRN timlerinin sınır hattında 'koronavirüs' nöbeti
22 Nisan 2020 21:36
Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması öncesi denetim
22 Nisan 2020 21:31		 Salda Gölü'nde 'el arabalı' ve 'tırmıklı' hassas çalışma
22 Nisan 2020 21:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:36 - Erdoğan Milli sporculara seslendi: Zaferlerle kupalarla taçlandıralım09:36 - Habur çayı taştı: Tarla ve ahırlar sular altında09:29 - SPK yanıltıcı işlem yapan firmalara ceza kesti09:21 - 'Hakkını alamayan vatandaş dava açmalı'09:07 - Mayısta AVM'ler açılıyor09:07 - Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor08:35 - Erdoğan'dan talimat: Sahaya inmeli, milletle hasret gidermeliyiz08:20 - Cezaevleri birer birer boşalıyor07:58 - Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi07:52 - Bina görevlisi korona oldu 7 katlı apartman karantinaya alındı
07:41 - Operatörlerin mesaj oltasını BTK durdurdu07:31 - Merkez faiz indirince, bankaların kaçacak yeri kalmadı07:16 - Her ile özel normalleşme: Vaka sayıları baz alınacak07:10 - Otopsi yapmayın, organlarda virüs olabilir06:40 - Solunum cihazı vefat sayılarının önemli bölümünü azaltacak06:30 - Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı06:11 - Çiftçiler: Koronavirüs iki yıl sürse bile hazırız01:51 - Yurt dışındaki Türk vatandaşları ülkeye dönüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurluktan ihraç edilenlere emekli ikramiyesi neden ödenmez?
İstanbul Valiliği: O toplantıya İmamoğlu davet edilmişti ama
Her ile özel normalleşme: Vaka sayıları baz alınacak
Şimdi dayanışma vakti.
Erdoğan'dan talimat: Sahaya inmeli, milletle hasret gidermeliyiz
Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor
Merkez faiz indirince, bankaların kaçacak yeri kalmadı
31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Otopsi yapmayın, organlarda virüs olabilir
Bina görevlisi korona oldu 7 katlı apartman karantinaya alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nisan ayında kar yağması 2
zihin yorgunluğu 1
unutmak 3
marmaris 1
istop 1
9 yaşındaki kızını öldüren baba 2
özgür insan 1
maaşını paylaş kardeşinle yakınlaş kampanyası 1
yüzümüzü güldürenler 2
karantinadan dolayı ruhsal çöküntü 1
SON İLANLAR
Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yöetimi Geçici İşçi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 13 mühendis, avukat ve teknik personel alacak
Bursa Binted 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan 2 İşçi Alacak
Sivas Ekbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Çanakkale Karabiga Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda 6 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam