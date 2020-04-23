1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cezaevleri birer birer boşalıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya başta olmak üzere birçok ülke cezaevlerinde infaz indirimi uygulayarak mahkumları tahliye ediyor
 23 Nisan 2020 08:20
Yazdır
Cezaevleri birer birer boşalıyor

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Almanya, İngiltere ve ABD başta olmak üzere batı ülkeleri cezaevlerinde infaz indirimi uygulayarak mahkumları tahliye ediyor.

Almanya hapis cezalarının infazını 12 aya kadar ertelerken, hapis cezalarına 18 aya kadar ara verdi. İngiltere 4 yıldan az ceza alan hükümlüleri erken tahliye etti. ABD ileri yaşta ve kronik hasta olan mahkumlara konutta ceza getirdi.

Alternatif tedbir

Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi, Kovid-19 nedeniyle yayınladığı ilke kararında, özgürlüğünden yoksun bırakma yerine alternatif tedbirlere başvurulabileceğini, erken tahliye veya denetimli serbestlik gibi toplum içinde ıslah tedbirlerinin uygulanabileceğini önerdi. İşte batı ülkelerinin cezaevlerine yönelik olarak infaz sistemlerinde yaptığı değişiklikler:

BELÇİKA: Tüm cezaların infazı ertelendi (Terör, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, beş yıldan fazla hüküm alanlar ve potansiyel olarak tehlikeli hükümlüler hariç). Hükümlülerin izin hakları uzatıldı (Terör, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar nedeniyle hüküm giymiş olanlar ile 10 yıldan fazla hüküm giymiş olanlar hariç) İleri yaştakilere ve kronik hastalığı bulunanlara konutta infaz getirildi.

ALMANYA: 12 aya kadar hapis cezalarının infazı ertelendi. Yeni hükümlerde 18 aya kadar hapis cezalarının infazına savcı kararıyla ara verilebiliyor. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar bu iki uygulamanın kapsamı dışında.

İNGİLTERE: Hükümet 4 yıldan az ceza alan hükümlüler için erken tahliye, elektronik kelepçe, evde denetim, toplum içinde infaz gibi yöntemler üzerinde çalışıyor. Yasal düzenlemeler çıkarılma aşamasında.

ABD: İleri yaşta ve kronik hasta olan hükümlülere konutta infaz getirildi. Eyaletler düzeyinde de şartla tahliyelerde kolaylık, ağır cezalık suçlar dışında yakalama emirlerinin yerine getirilmemesi, hamile kadınlara tahliye, 50 yaş üzerine tahliye gibi uygulamalar yapılıyor.

FRANSA: Aile içi şiddet ve terör hariç olmak iki aydan daha az süresi kalan hükümlüler tahliye ediliyor.

Yaşlılara tahliye

İTALYA: 18 aydan daha az süresi kalmış hükümlüler şartla tahliye edildi. Yaşlılar ve risk grubundakilere de tahliye uygulanıyor.

İSPANYA: Açık cezaevlerinde 'değerlendirme kurulları', açık cezaevi mahkümları ile 3. derece mahkümların salıverilmelerine karar veriyor. Bu kişilere yönelik elektronik izleme tedbiri uygulanıyor.

HOLLANDA: Adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle hapse çevirme işlemine ara verildi. 6 aya kadar hapis cezalarının infazı ertelendi.

İRAN: Mahkumlardan gelen tepki üzerine, siyasi mahkümlar da dahil olmak üzere yaklaşık 85.000 mahküm geçici olarak serbest bıraktı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ABD'de ilk defa evcil hayvanlarda Kovid-19 tespit edildi
22 Nisan 2020 23:44		 İran'dan ABD Başkanı Trump'ın 'vur' emrine yanıt
22 Nisan 2020 18:33
Ukrayna Devlet Başkanı'nın hayali THY gibi hava yolu şirketi kurmak
22 Nisan 2020 18:24		 Almanya'da koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 100'e çıktı
22 Nisan 2020 18:04
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 45 bin 75'e yükseldi
22 Nisan 2020 17:05		 İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 18 bini geçti
22 Nisan 2020 16:58
Trump, donanmaya İran savaş gemilerini vurma emri verdi
22 Nisan 2020 15:40		 Cüneyt Özdemir: Erdoğan nefreti bunların gözünü kör etmiş
22 Nisan 2020 15:14
Kabe'de ramazan boyunca teravih cemaatsiz kılınacak
22 Nisan 2020 13:54		 Almanya koronavirüs aşısını insanlarda test edecek
22 Nisan 2020 13:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:36 - Erdoğan Milli sporculara seslendi: Zaferlerle kupalarla taçlandıralım09:36 - Habur çayı taştı: Tarla ve ahırlar sular altında09:29 - SPK yanıltıcı işlem yapan firmalara ceza kesti09:21 - 'Hakkını alamayan vatandaş dava açmalı'09:07 - Mayısta AVM'ler açılıyor09:07 - Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor08:35 - Erdoğan'dan talimat: Sahaya inmeli, milletle hasret gidermeliyiz08:20 - Cezaevleri birer birer boşalıyor07:58 - Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi07:52 - Bina görevlisi korona oldu 7 katlı apartman karantinaya alındı
07:41 - Operatörlerin mesaj oltasını BTK durdurdu07:31 - Merkez faiz indirince, bankaların kaçacak yeri kalmadı07:16 - Her ile özel normalleşme: Vaka sayıları baz alınacak07:10 - Otopsi yapmayın, organlarda virüs olabilir06:40 - Solunum cihazı vefat sayılarının önemli bölümünü azaltacak06:30 - Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı06:11 - Çiftçiler: Koronavirüs iki yıl sürse bile hazırız01:51 - Yurt dışındaki Türk vatandaşları ülkeye dönüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurluktan ihraç edilenlere emekli ikramiyesi neden ödenmez?
İstanbul Valiliği: O toplantıya İmamoğlu davet edilmişti ama
Her ile özel normalleşme: Vaka sayıları baz alınacak
Şimdi dayanışma vakti.
Erdoğan'dan talimat: Sahaya inmeli, milletle hasret gidermeliyiz
Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor
Merkez faiz indirince, bankaların kaçacak yeri kalmadı
31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Otopsi yapmayın, organlarda virüs olabilir
Bina görevlisi korona oldu 7 katlı apartman karantinaya alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beşiktaş'ın karius'un sözleşmesini feshetmesi 1
internet üzerinden kız isteme 3
yalnız kalmak 1
iş yerinde yemek yemek 5
9 yaşındaki kızını öldüren baba 2
iftar çadırları ve toplu yemeklerin yasaklanması 3
karantinadan dolayı ruhsal çöküntü 1
zonguldak'ın büyükşehir olma isteği 1
ulaşgkc 1
ceylan aslan 4
SON İLANLAR
Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yöetimi Geçici İşçi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 13 mühendis, avukat ve teknik personel alacak
Bursa Binted 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan 2 İşçi Alacak
Sivas Ekbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Çanakkale Karabiga Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda 6 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam