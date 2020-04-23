Erdoğan'dan talimat: Sahaya inmeli, milletle hasret gidermeliyiz

Milliyet'ten Didem Özel Tümer'in haberine göre: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti yönetimine salgın sonrasına yönelik sıkı hazırlık talimatı verdi. Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Parti olarak bizim de, hem siyasi gündemimiz, hem de milletimizin beklentileri doğrultusunda ciddi bir hazırlık yapmamız gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, salı günü partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti ve özellikle Kovid-19 salgını sonrasına ilişkin parti yönetimine talimatlar verdi. Erdoğan, toplantı öncesinde kamuoyuna açık olarak sarf ettiği "Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir. AK Parti olarak bizim de, hem kendi siyasi gündemimiz, hem milletimizin beklentileri doğrultusunda sıkı bir hazırlık yapmamız gerekiyor" sözlerine benzer değerlendirmeleri toplantıda da yaptı. Erdoğan, MYK üyelerine "İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa, küresel bir yeniden yapılanmanın göbeğinde yer alma fırsatı elde ettik. Bu fırsatı kullanmanın yolu, şimdiden zihnen ve madden hazırlanmaktan geçiyor. Parti olarak bizim de, hem siyasi gündemimiz, hem de milletimizin beklentileri doğrultusunda ciddi bir hazırlık yapmamız gerekiyor" dedi.

Erdoğan, salgın sonrasında dünya ve Türkiye tahlili yapılarak, artıların ve eksiklerin tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

'Lokomotif olmalıyız'

Erdoğan, ramazan boyunca tedbirlere uyulması halinde bayram sonrasında normale dönüşün başlayabileceğini belirterek, bu dönem için de "Bayram sonrası milletimizle olan ayrılığı telafi etmeliyiz. Sahaya inmeli, halkımız ve milletimizle hasret gidermeliyiz" ifadesini kullandı.

Yeni dönemin inşasında yine AK Parti'nin lokomotif olması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Parti olarak siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik vb hiçbir alanda en küçük boşluk bırakmamalıyız. Salgın dönemi geçtikten sonra 83 milyon insanımızın her birine dokunmak üzere yollara düşeceğiz" dedi. Parti kaynakları Erdoğan'ın talimatı için en uygun mecralardan birinin salgın nedeniyle askıya alınan kongre süreci olacağını belirtiyor. Toplantıda Ramazan ayının tedbirlere uyarak geçirilmesinin önemi konusunda mutabakat sağlandığı vurgulandı.