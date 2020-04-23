Mayısta AVM'ler açılıyor

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Türkiye'de koronavirüs salgınıyla birlikte mart ayının ikinci yarısından itibaren kapılarını kapatmaya başlayan alışveriş merkezleri (AVM) kontrollü olarak açılmak için hazırlık yapıyor.

AVM'ler, 8 - 15 Mayıs tarihleri arasında kademeli olarak açılacak. Türkiye'deki 436 AVM'nin çoğu, içlerinde yer alan market ve eczaneler hariç 1 aydan uzun süredir kapalı durumda.

Sıkı kontroller uygulanacak

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, AVM'leri 8 - 15 Mayıs arasında kontrollü olarak açmaya hazırlandıklarını belirterek, "İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkeler kademeli olarak alışveriş merkezlerini açtı. Burada amaç gelir beklemek değil. Hayatın yavaş yavaş normale döndürülmesini sağlamak" dedi.

Türkiye'de de sinema, gastronomi ve çocuk oyun alanlarını daha ileri tarihe bırakıp normal alanları açmayı planladıklarını açıklayan Altaş, şöyle devam etti:

"Ancak kurallar ve hijyen önlemleri çok sıkı olacak. Maske dağıtılacak, belli mesafeler konulacak. Belli aralıklarla müşteri alınacak. Bu konuda Bilim Kurulu, kamu ve perakendecilerle konuşuyoruz. Kamu tarafında kontrollü açılabileceğine yönelik görüşler var. Perakendecilerin de görüşlerine kulak vererek, ciddi kontrollerle ve şartlara uyularak kademeli olarak açmayı planlıyoruz."

Önce küçük iller başlayacak

Altaş, şu anda 436 AVM'nin yüzde 80'inin kapalı olduğuna dikkat çekerek, "Diğerleri açık kalsa da perakendeciler mağaza açmadığı için fiili olarak kapalı. Açılma kararı önce küçük illerde denenebilir. Vakaların daha az olduğu yerlerde. Burada kamuyla en uygun şekilde hareket edeceğiz, Bilim Kurulu ve kamunun tavsiyelerine göre açılış yapmak istiyoruz" dedi.

Ciddi hijyen önlemi şart

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de, öncelikle bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun, sonrasında da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararının beklendiğini belirterek, "Açılış koşullarının bize uygun olması gerekir. Hijyen ve sosyal mesafe konularında ciddi önlemler alınmalı. Küçük mağazalarda bir müşteri çıkmadan diğeri alınmamalı. Ayrıca AVM'ler açıldıktan sonra 3 ay markalardan kira alınmamasını talep ediyoruz. Ayrıca kontrat değil ciro kirasına dönülmesi gerekir. Markaların yaşaması için bu gerekiyor" dedi.

Yüzde 80'i normale dönme hazırlığında

Pek çok AVM yatırımcısı yeniden normale dönmek için çalışmalar yapıyor. Bu süreçte AVM'lerin yüzde 80'inin açılacağı tahmin ediliyor.

8 - 15 Mayıs tarihleri arasında açılmayı planlayan AVM'ler arasında Gülaylar Group, Multi, Ece Group AVM'leri olduğu öğrenildi. Gülaylar Group bünyesinde City's Nişantaşı, Meydan, Kozyatağı Carrefour AVM markaları var. Multi bünyesinde Forum İstanbul, Marmara Forum, Forum Ankara Outlet, Forum Erzurum, Forum Trabzon, Forum Gaziantep, Forum Mersin gibi AVM'ler bulunuyor. Ece Group bünyesinde de Marmara Park, Aqua Florya, Axis İstanbul, ANKAMall, Espark, Park Afyon, TerraCity, Antalya Migros Alışveriş Merkezi gibi AVM'ler var.