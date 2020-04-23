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'Hakkını alamayan vatandaş dava açmalı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle "karantina" uygulanan yerlerle ilgili kurmaylarına yeni bir talimat verdi. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 83. maddesini anımsatan Kılıçdaroğlu'nun, karantina altındaki muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması gerektiğini vurguladığı ve bunun takibinin önemli olduğunu anlattığı öğrenildi.
 23 Nisan 2020 09:21
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'Hakkını alamayan vatandaş dava açmalı'

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre: bilgiye göre Kılıçdaroğlu, partisinin il ve ilçe başkanlarından vatandaşların ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığının araştırılmasını istedi. Kılıçdaroğlu'nun, kurmaylarına, "Bu tespitler üzerine yeni bir şey yapılması gerekiyor. Yasal hakkı olan ancak bundan mahrum bırakılan vatandaşların haklarının savunulması lazım. Bu konuda barolarla temas kurulmalı. Gönüllü avukatlar devreye girerek destek vermeli. Haklarını alamayan vatandaşların dava açarak haklarını araması sağlanmalı" talimatını verdiği öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırladı. Salıcı önergesinde, şunları kaydetti: "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 83 ve 76. maddelerinde bir kuruluşta ya da evlerinde tecride tabi tutulan kimseler ile salgın hastalık nedeniyle mesleklerini icra etmeleri yasaklanan kişilerin ve bunların ailelerinin bakım masraflarının Hükümetçe karşılanacağı belirtilmiştir. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği bu kişilerden ya da ailelerinden kaçının bakım masrafları Hükümetçe karşılanmaktadır?"

AYM'ye infaz başvurusu

CHP, hükümlülere ceza indirimi getiren infaz kanununun yasalaşma şekli bakımından Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Meclis'ten geçen bu teklif Anayasa'nın 87. ve 88. maddelerine ve TBMM İçtüzüğü'nün 92. maddesine aykırıdır. Bu teklifin kimi maddeleri af niteliği taşıdığı için, hem o maddenin kendisinin hem de tümünün oylamasında beşte üç (360) olumlu rey aranmadığı için Anayasa'nın ve İçtüzüğün ihlali vardır" dedi. Altay, kanunun "esas" yönünden iptali için de AYM'ye başvuracaklarını söyledi
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