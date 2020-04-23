SPK yanıltıcı işlem yapan firmalara ceza kesti
|23 Nisan 2020 09:29
|Yazdır
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Halkbank'ın 15 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, kurul, Alkim Alkali Kimya Sanayi'nin 125 milyon 275 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Garanti Bankası'nın 750 milyon avro, Halkbank'ın 15 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, QNB Finans Varlık Kiralamanın 1 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası başvurusunu onayladı.
Kurul, A Artıbir Gayrimenkul Değerleme'ye 76 bin 616 lira, Ak Yatırım Menkul Değerlere 76 bin 616 lira, Petkim Petrokimya Holding pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 1 milyon 175 bin 29 lira, Ral Yatırım Holding pay piyasasında 5 Eylül 2019- 19
Eylül 2019 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 4 kişiye toplam 1 milyon 427 bin 612,42 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 24 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çiftçiler: Koronavirüs iki yıl sürse bile hazırız
23 Nisan 2020 06:11
|Dünyaca ünlü 'online alışveriş sitesi'ne dava açıldı
22 Nisan 2020 23:07
|Kamu sigorta şirketleri tek çatı altında birleştiriliyor
22 Nisan 2020 22:58
|Koronavirüs, hurma satışlarını olumsuz etkiledi
22 Nisan 2020 19:26
|Fitch'ten 'benzeri görülmemiş küresel resesyon' uyarısı
22 Nisan 2020 19:22
|Merkez Bankası'ndan SWAP hamlesi
22 Nisan 2020 10:08
|Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı
22 Nisan 2020 09:25
|Zordaki işletmelere destek devam edecek
22 Nisan 2020 07:46
|Dolar ve Altın yükselir mi, nereye kadar yükselir?
22 Nisan 2020 00:31
|Bağışıklığı güçlendiriyor! Kilosu 100 TL'den satılıyor
21 Nisan 2020 20:24