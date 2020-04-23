Erdoğan Milli sporculara seslendi: Zaferlerle kupalarla taçlandıralım
|23 Nisan 2020 09:36
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Huber Köşkü'nde video konferansla kabul ettiği Milli Takım'a şu konuşmayı yaptı: "Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda sizlerden çok büyük başarılar bekliyoruz. Şenol Hocamız'la birlikte bu şampiyonaya sıkı bir şekilde hazırlandığınızı biliyoruz. Salgın hastalık sebebiyle şampiyonanın ertelenmesini daha iyi hazırlık için fırsata dönüştürmeliyiz. Bu milli takım kadrosunun ülkemize yıllardır hasret kaldığı başarıları tattıracak, güçlü bir ekip olduğuna yürekten inanıyorum. Karşımda teknik yetenek yanında, 83 milyonluk bir milleti temsil ediyor olmanın sorumluluk ve şevkiyle teçhiz edilmiş bir kadro görüyorum.
SPOR HERHANGİ BİR MESLEK DEĞİL
İnşallah bu kadro uluslararası başarılarla tarihe geçecektir. Sizlerden futbol aşkıyla yürekleri coşan milyonlarca vatandaşımıza kendi milli takımlarının zaferinin sevincini de yaşatmanızı bekliyoruz. Ülkemizi temsil ederken ortaya koyacağınız emek ve gayret için şimdiden her birinize teşekkür ediyorum. Hayatın her alanında yeni bir dönem açılırken spora ve futbola önemli görevler düşecektir. Spora herhangi bir meslek değil, gönüllü olarak seçilmiş bir hayat biçimi olarak bakabileceğimiz ölçüde bunu başarabiliriz. En popüler spor dalının temsilcileri olan futbolcularımızın bu konuda öncülük etmesi, örnek olması gerekiyor. Bunu en çok da A Milli Takım'da ülkemizi temsil etme şerefine erişmiş sizlerden bekliyoruz.
GENÇ, DİNAMİK BİR TAKIMIMIZ VAR
Esasen Türkiye'nin sporda büyük başarılar elde etmesi için şartlar hiç olmadığı kadar uygundur. Ailelerin desteği en yüksek seviyededir. Madem her şey hazır, öyleyse gelin bu güzel iklimi, büyük zaferlerle, başarılarla, kupalarla taçlandıralım. Milli futbolcularımız da bu yeni dönemin lokomotifliğini üstlensinler. Ben size güveniyorum. Genç ve dinamik bir milli takıma sahibiz. Allah yüreğinize ferahlık, vücudunuza güç-kuvvet, tekniğinize mükemmellik versin. Buradan tüm vatandaşlarımızı 'Evde kal, hareketsiz kalma' kampanyamıza katılmaya davet ediyorum. Siz kıymetli milli takım oyuncularımızı bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum."
TEK TEK HAL HATIR SORDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferansa katılan tüm futbolculara tek tek isimleriyle hitap ederek hal hatır sordu. Oyuncular da kendisine teşekkür etti.
BİRLİKTE ATLATACAĞIZ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımız'ın teşrifl eriyle A Milli Futbol Takımımız ile bir araya geldik. Pandemi sürecini ve yarınlarımızı konuştuk, güzel günlere dair umudumuzu yineledik. El birliğiyle, gönül birliğiyle bugünleri atlatacağız."
ÖZDEMİR: "ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN"
Nihat Özdemir: "Allah bize bugünleri de gösterdi. Türk milleti olarak bu sınavdan en az zararla geçtiğimizi görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın ve Sağlık Bakanımız'ın verdiği kararlarla, bu süreci atlatmayı umuyoruz. Allah yardımcımız olsun."
GÜCÜ OLAN YARDIM ETSİN
Şenol Güneş: "Olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. Birlik, beraberliğe daha fazla ihtiyaç olan dönemdeyiz. Tabii ki önce sağlık. Gücü olanın gücü olmayana yardım etmesi gerektiği bir dönemdeyiz."
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Emre Belözoğlu: "Devletimizin aldığı tedbirler sayesinde bu süreci en hafif şekilde atlatıyoruz. Allah izin verirse de en kısa sürede atlatacağız. Buradan Sağlık Bakanlığımız'daki bütün çalışanlara bir kez daha takım arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum."
GURUR DUYUYORUZ
Cenk Tosun: "Sayın Cumhurbaşkanım, tesisteyim ve tedavim sürüyor. 6 hafta oldu. Bu süreç bana yaradı. Ülkemizde bu süreç sizin önderliğinizde çok başarılı şekilde ilerliyor. Bu durum bizi mutlu ediyor. Televizyonlardan takip ettiğimiz kadar sizin yurt dışına yaptığınız destek ve yardımlar bizi de burada çok gururlandırıyor. İngiltere'de bile dışarı çıktığımızda İngilizler Türkiye'den destek geldi diyorlar. Bu bizi gururlandırıyor."
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