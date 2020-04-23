Habur çayı taştı: Tarla ve ahırlar sular altında
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış, ilçede bulunan Habur çayının coşmasına neden oldu.
|23 Nisan 2020 09:36
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Debisi yükselen çay ilçeye bağlı Ayvalık köyünde yolu kapattı. Dere kenarında bulunan onlarca tarla ve ahır sular altında kaldı. Vatandaşlar hayvanlarını zor kurtardı.
Ayvalık karakol komutanlığına bağlı ekipler ilçeye gitmekte olan sürücüleri güvenli bölgede bekletirken, yolun açılmacı için suların durulması bekleniyor.
İlçeye bağlı Başaran köyünde de onlarca bahçe sular altında kaldı.
Mehdi Yüce adında bir vatandaş her yıl bu vakitlerde taşkınların yaşandığını belirtererek, 'Yıllardır böyle. Yağış olunca Habur çayı debisi yükseliyor. Yine bahçemiz sular altında kaldı. Duvar yapılacak deniyor ama kaç yıldır duvar yapılamadı" şeklinde konuştu.
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