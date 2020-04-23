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Sosyal medyada 'Bingöl' esprisi nedeniyle soruşturma başlatıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Macaristan'dan Bingöl'e getirilerek karantinaya alınan bir kişinin Twitter hesabından kentle ilgili yaptığı, "Budapeşte-Bingöl seferine tanık oldum resmen. Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim" paylaşımı sonrası Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
|23 Nisan 2020 09:51
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Bingöl'e getirilen 123 yolcudan P. P.'nin sosyal medya hesabından Bingöl'e dair yapmış olduğu paylaşımın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada,
"Dün gece Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den Bingöl'e gelen uçakta yer alan ve karantina altında bulunan Pelin Portakal adlı şahıs hakkında paylaşımı sebebiyle halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştır"denildi.
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