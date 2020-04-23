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'Mercedes Kadir' rolü için ünlü oyuncu Cem Yılmaz'a teklif götürecekler

'Mercedes Kadir'in anısına renkli hayatını sinema filmi yapmak üzere kolları sıvadılar.
 23 Nisan 2020 09:52
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'Mercedes Kadir' rolü için ünlü oyuncu Cem Yılmaz'a teklif götürecekler

Malatya'da akli dengesi yerinde olmayan, gününü araba zannettiği sopanın üzerinde geçiren 'Mercedes Kadir' lakaplı 36 yaşındaki Fatih Kaydı kısa bir süre önce hayatını kaybetmişti. Malatyalılar, Kent Müzesi'nde balmumu heykeli de bulunan 'Mercedes Kadir'in anısına renkli hayatını sinema filmi yapmak üzere kolları sıvadılar. Sinemacı Gani Rüzgar Şavata "Bu ilginç ve sevilen karakteri en iyi Cem Yılmaz oynar" diyerek ünlü komedyene teklif götürmeye hazırlanıyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde yaşayan, akli dengesi yerinde olmayan ve herkesin "Mercedes Kadir" olarak bildiği Fatih Kaydı, çocukluk yıllarından bu yana otomobil zannederek çeşitli objelerle süslediği yaklaşık üç metre uzunluğunda, on kilogram ağırlığındaki kavak ağacından sopasıyla mahalle mahalle dolaştı. Otomobil-Sopasıyla her gün kilometrelerce yürüyen, trafik ışıklarında durup yayalara yol veren "Mercedes Kadir", sopadan otomobilini kullanmadığı zamanlarda ise park etti. Malatya'nın en sevilen maskotu oldu.

Kent Müzesi'nde balmumu heykeli var...

Küçüklüğünden bu yana Malatya'nın hemen hemen her noktasını sopasıyla gezen Kadir,, kentte o kadar çok sevildi ki, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kent Müzesi'ne balmumu heykeli de yaptırıldı. Daha önce de birkaç kez solunum yetmezliğine bağlı rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören "Mercedes Kadir", 18 Nisan'da evinde tekrar rahatsızlandı. Durumu ağırlaşan ve hastaneye kaldırılan genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kent protokolü başta olmak üzere Malatya'da daha önce görev yapmış vali, kaymakam, resmi daire amiri, milletvekilleri ve sevenleri "Mercedes Kadir" için başsağlığı mesajları yayımladılar. Ayrıca "Mercedes Kadir"in ismi Malatya Büyükşehir Belediyesi "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" ve ikamet ettiği sokakta yaşatılacak.

"Mercedes Kadir" rolü Cem Yılmaz'a teklif edilecek...

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Gazeteciler Cemiyeti, İnönü Üniversitesi ve kentin sivil toplum örgütleri ile fikir birliği yapan sinemacı Gani Rüzgar Şavata, "Mercedes Kadir"in Malatya ile özdeşleşmiş bir isim olduğunu söyledi ve onun ilginç renkli hayatını anlatan bir sinema filmi yapacaklarını açıkladı. Film için bir senaryo yarışması açılacağını belirten Şavata, "Mercedes Kadir"in kentin gülen yüzü olduğunu belirterek "Ülkemizin ilginç hayat hikayelerinden biridir aslında. Sinema bu tür hikayeler ile beslenir. Biz de Kadir'in anısını yaşatmak için bir sinema filmi yapacağız. Filmin başrolü 'Mercedes Kadir'i de en iyi Cem Yılmaz oynar. Çünkü ikisi de otomobil tutkunu. Otomobil tutkusu olan Kadir'i canlandırması için sevgili kardeşimiz ve bir taraftan da hemşerimiz sayılan Cem Yılmaz'a teklifi götüreceğiz. Onun bu filmin içinde olmasını çok arzu ederiz" dedi.

Kaynak: Sözcü
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