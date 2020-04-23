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Erdoğan'dan TBMM'nin 100. yılı 23 Nisan tebriği

Erdoğan: 'TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum.'
 23 Nisan 2020 10:21
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Erdoğan'dan TBMM'nin 100. yılı 23 Nisan tebriği

Erdoğan: 'TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum.'
Anadolu Ajansı
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