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Isparta'da elma ağaçları çiçek açtı

Türkiye'de üretilen elmanın yüzde 25'ini karşılayan kentte, ağaçların vaktinde çiçeklenmesiyle yüksek rekolte beklentisi arttı
 23 Nisan 2020 10:24
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Isparta'da elma ağaçları çiçek açtı

Türkiye'nin "gül bahçesi" olarak nitelendirilen ve önemli elma üretim merkezlerinden biri olan Isparta'da, elma ağaçları çiçek açtı.

Gülü, lavantası, elması, domatesi ve kirazıyla güçlü bir tarım altyapısına sahip Isparta'da, elma yetiştiricileri bereketli bir sezona hazırlanıyor.

Türkiye'nin elma ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Isparta'da, Ziraat Odası verilerine göre geçen yıl 700 bin ton elma rekoltesi gerçekleşti. Kentin Eğirdir, Gelendost gibi ilçelerinde üretilen elmalar, iç pazardaki tezgahlara çıkarken, yurt dışına da ihraç ediliyor.

Bahar aylarının gelmesiyle de kentteki elma ağaçları çeşidine göre çiçek açmaya başladı. Kentte geniş bir alanda kurulu olan elma bahçelerinin çiçek açması görsel şölen oluşturdu. Elma yetiştiricileri de ağaçların vaktinde çiçek açmasıyla bu sezon yüksek rekolte beklentisine girdi.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elma bahçelerinin çiçek açmasından ardından çapalama ve ilaçlama işleminin yapılacağını söyledi.

Türkiye'de dört elmadan birinin yani yüzde 25'inin Isparta'da üretildiğini belirten Selçuk, "Üretmeye devam edeceğiz, malum şu anda salgın hastalıktan dolayı biraz sıkıntı var. Mevsimlik tarım işçilerinin bazı sıkıntıları oluyor. Bunları aşıyoruz. Toplu taşıma araçlarıyla gelip giden mevsimlik işçilerin sosyal mesafesine dikkat ediliyor." diye konuştu.

Kentte üretilen elmaların muhafazası için büyük soğuk hava depolarının bulunduğunu belirten Selçuk, üreten çiftçinin her zaman yanında olduklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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