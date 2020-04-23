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Vali'den yorum yapan takipçisine tepki

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardımlarla ilgili bir tweet attı. Bu tweete tepki gösteren bir Twitter kullancısına Vali "Seni kimliksiz yumurta kafa" sözleriyle karşılık verdi.
 23 Nisan 2020 10:27
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Vali'den yorum yapan takipçisine tepki

Twitter'da Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile bir Twitter kullanıcısı arasında ilginç diyalog yaşandı. Vali Karaloğlu, şu paylaşımı yaptı "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından 'Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yetim aile Programı' kapsamında yapılan 550?'lik yardım, 650?'ye yükseltilmiştir. Vatandaşlarımız adına, Sn.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sn. Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür ederiz."

Karaloğlu'na bir kullanıcı, Beğendik twiti, maşallah çok yapmışlar. Bu rakamlar karın doyurmak için değil, vatandaşın çenesini kapatmak içindir. Yazık, şu mazlum, koyun gibi milletin duasını almayı bilmiyorsunuz. Ama mahşer günü var, mahşer" diyerek cevap verdi.

"SENİ KİMLİKSİZ YUMURTA KAFA"

Bu sözlere tepki gösteren Antalya Valisi ise "Seni kimliksiz yumurta kafa" yorumunu yaptı.
Memurlar.Net
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