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Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'nın 23 Nisan paylaşımı duygulandırdı

Ebru Şallı, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars'ı 16 Nisan'da kaybetti.
 23 Nisan 2020 10:35
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Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'nın 23 Nisan paylaşımı duygulandırdı

Şallı, 2 yıldır mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenik düşen oğluyla çekilmiş bir videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak yürekleri dağladı.

Ebru Şallı'nın oğlu Pars, 2 yıldır mücadele ettiği lenfoma ile savaşını 16 Nisan'da kaybetti. Geçtiğimiz hafta sonu oğlunu toprağa veren Şallı, 6 yıl önce kendi adını taşıyan programının 23 Nisan özel bölümünde Pars'ı ağırladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Şallı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılına özel Instagram sayfasında paylaştığı o görüntüler yürekleri dağladı...
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