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İstanbul'da Kovid-19'u yenen doktor taburcu edildi
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi doktorlarından Göğüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Köse, 36 günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edildi.
|23 Nisan 2020 10:56
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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi doktorlarından Göğüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Köse, 36 günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tedavi süresince emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Op. Dr. Selçuk Köse'ye ve tüm hastalarımıza sağlık ve sıhhat ile şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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