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THY gökyüzünde ay-yıldız çiziyor

Türk Hava Yolları (THY) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel uçuşunu yapan ve Ankara Hava Sahası üzerinde tur atan uçak gökyüzüne ay yıldız çiziyor.
 23 Nisan 2020 11:21
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THY gökyüzünde ay-yıldız çiziyor

Türk Hava Yolları (THY) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel uçuşunu yapan ve Ankara Hava Sahası üzerinde tur atan uçak gökyüzüne ay yıldız çiziyor.

Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'ndan 09.00'da kalkan TK-1920 sefer sayılı uçak havada 23 Nisan'a özel olarak iz bırakacak.

Memurlar.Net
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