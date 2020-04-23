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İstanbullular, sokağa çıkma kısıtlamasında pidesiz kalmayacak

Sabah saatlerinden iftar vaktine kadar sokaklarda araçlarla gezecek fırıncılar, İstanbul halkının hem ekmek hem de pide ihtiyacını karşılayacak - İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin: - "Ramazan ayı içerisinde elimizden geldiği kadar halkımızın sıcak ve taze pide yemesini sağlayacağız. Ekmekleri zaten daha önce güzel bir şekilde arz etmiştik. Elimizden geldiği kadar insanları mutlu etmeye çalışacağız"
 23 Nisan 2020 11:29
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İstanbullular, sokağa çıkma kısıtlamasında pidesiz kalmayacak

- İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının ramazan ayının başına denk gelmesi nedeniyle fırınlar, sokaklarda pide satışı da yapacak.

Kentteki fırıncılar, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle vatandaşların ekmeksiz ve pidesiz kalmaması için gerekli tedbirleri aldı.

Fazladan personel istihdam ederek kısıtlamaya hazırlanan işletmeler, 4 gün boyunca verecekleri hizmetin hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerekli hazırlıkların tamamlandığını ve kısıtlamaya hazır olduklarını söyledi.

Sahur saatlerinde personelin dinlenmesi için ekmek dağıtımı olmayacağını belirten Çetin, iftar vaktine kadar üretilen ürünleri dağıtacaklarını ifade etti.

Normal ekmek dışında pide dağıtımının da gerçekleşeceğini bildiren Çetin, şöyle devam etti:

"Bu konuda tedbirler alındı, üretimler planlandı. Şu an için herhangi bir olumsuzluk görünmüyor. Her işletmemiz tüm tedariklerini yaptı. Ramazan ayı içerisinde, elimizden geldiği kadar, halkımızın sıcak ve taze pide yemesini sağlayacağız. Ekmekleri zaten daha önce güzel bir şekilde arz etmiştik. Elimizden geldiği kadar, insanları mutlu etmeye çalışacağız."

- "Fırıncı esnafımız büyük fedakarlık yapıyor"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda kentte görev dağılımı yaptıklarını anlatan Çetin, bütün fırıncıları organize ederek dağıtım yapacaklarını dile getirdi.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları olduğu müddetçe hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Çetin, "Fırıncı esnafımız gerçekten çok büyük fedakarlık yapıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde esnafımız mahalle mahalle, sokak sokak, neredeyse 15 dakikada bir tarıyor vatandaşlarımızın ekmeksiz, pidesiz, gıdasız kalmaması için. Hepsine ben teşekkür ediyorum, Allah razı olsun." diye konuştu.

Çetin, bu ramazanda pide fiyatlarına zam yapılmadığını hatırlatarak, 350 gram pidenin 3 lira, 350 gram yumurtalı susamlı pidenin 3,5 lira, 400 gram özel tırnaklı pidenin de 4 liradan satılacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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